Bitcoin'e ABD'de yasak gelebilir!

Bitcoin'in düzeltmesi giderek derinleşirken, korku, belirsizlik ve endişe de artıyor. Milyarder fon yöneticisi Ray Dalio ise bu endişeyi daha da artırdı.

24 Mart'ta Yahoo Finance ile röportaj yapan, 150 milyar dolarlık koruma fonu Bridgewater Associates'in kurucusu Dalio, ABD hükümetinin tıpkı 1930'lu yıllarda altına yaptığı gibi Bitcoin'i de yasaklayabileceğini söyledi.

Dalio, ABD hükümetinin o dönemde altın sahibi olmayı altının itibari parayla rekabet etmesini ve bir servet saklama aracı olmasını istemedikleri için yasakladığını belirtti.

İşler kontrolden çıkabileceği için diğer paraların faaliyet göstermesini veya rekabet etmesini istemiyorlar. Bu nedenle belirli koşullarda, tıpkı altının yasaklandığı gibi yasaklanmasının son derece olası olduğunu düşünüyorum.

Bitcoin'in çok büyük bir icat olduğunu söyleyen ve altın ile kıyaslayan Dalio, Hindistan hükümetinin şimdiden Bitcoin'i ve genel anlamda kripto para alım satımını yasaklamaya çalıştığına dikkat çekti. Dalio, konunun uzmanı olmadığını fakat kripto paraların takip edilebileceğini ve devletin kimin işlem yaptığını anlayabileceğini düşündüğünü söyledi.

Dalio, BTC'nin bir varlık sınıfı olarak ise testi geçtiğini ileri sürdü.

Bitcoin, son 10 yılda kendini kanıtladı, hiç siber saldırıya uğramadı. Bir bakıma alternatif bir servet saklama aracı oldu. Dijital nakit gibi.

Dalio, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada ulusal borç krizini çözmek için "şok edici" vergi değişikliklerine hazırlanan ABD hükümetinin, doları Bitcoin için terk edenleri hedef alabileceğini ileri sürdü.