Bitcoin Düşüşüne Rekor Seviyede Alım İştahı

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü:

"Bitcoin 26.000$ seviyesini görmesinin ardından piyasada oluşa panik birçok yatırımcıyı daha aşağıya inecek beklentileri ile endişelendirmişti. Fakat çevremizde duyduğumuz bu endişelerin yanı sıra Bitcoin’nin bu düşüşü büyük bir iştahla karşılayanlar söz konusu. Coinshares’in haftalık raporuna göre 13 Mayıs bitimli haftada bu yıl için rekor giriş görüldü ve sadece bu düşüşte Bitcoin’e 298,6 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Böylelikle sene başından bu yana Bitcoin’e giren fon tutarı 463 milyon dolara yükseldi. Böylelikle son 5 ayda aldığı yatırımın yüzde 65’ini sadece geçen hafta aldı. Aynı zamanda LUNA kaynaklı düşüşün yaşandığı o hafta Barclays’ ve Goldman Sachs kripto para platformu şirketi satın almışlardı. Bu nedenle endişe eden yine küçük yatırımcı oldu diyebiliriz. Yine zincir verilerinde de adreslere giren Bitcoin miktarlarında artışın da yaşanması bulunduğumuz 29.000-30.000$ bölgesinin majör destek çalışması yaptığının işareti olabilir. Tüm bu doneleri ele aldığımızda bir sonraki hamlenin yükseliş yönünde olması ihtimalleri ağırlık kazanıyor. Bitcoin’de mevcut 29.300-30.600$ yatay dar bant hareketleri devam ediyor. Henüz kırılma gerçekleşmese de 29.300 üzerindeki tutunma Bitcoin açısından kritik." dedi.