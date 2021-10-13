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Bitcoin düşüşe geçti

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, Çin'deki müşterilerine artık hizmet vermeyeceğini duyurdu. Bu haberin ardından Bitcoin düşüşe geçti.

KRİPTO PARA 13.10.2021, 11:06
Bitcoin düşüşe geçti

28 bin Dolar seviyelerinden yaklaşık 3 aydır toparlanmaya çalışan Bitcoin 57 bin dolar seviyelerine kadar yeniden yükseldi. Geçtiğimiz Nisan ayında 64 bin 813 dolar ile tarihi zirvesini kıran Bitcoin Ekim ayıyla birlikte güçlenmeye başladı.

Dünyanın en büyük Kripto Para borsalarından Binance'ın Yuan'ı paritelerinden çıkaracağını ve Çin anakarasındaki müşterilere hizmet vermeyeceğini duyurmasıyla birlikte Bitcoin'e satış geldi.

Haberin yayılmasıyla birlikte 56 bin 300 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin 54 bin 800 dolara kadar düştü.

Bitcoin saat 10:02 itibarıyla yatay seyirde ve 55 bin 418 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETHEREUM DA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Popüler kripto para birimlerinden Ethereum da düşüş eğilimi gösterdi. Ethereum 3400-3600 dolar bandında seyrine devam ediyor. Saat 10:02 itibarıyla yüzde 0.37 oranında düşüşle 3465 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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