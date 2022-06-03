Bitcoin Dip mi Yaptı? Yükseliş Gelir mi?

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü haftanın son iş gününde yaptığı değerlendirmede şu konulara değindi: "Kasım ayındaki zirvesinin ardından geri çekilen fakat Mart ayından itibaren bu düşüşleri sertleştiren kripto paralar bu haftayı iyimser bir şekilde kapatıyor. Hatta verileri incelediğimizde Bitcoin’de 26.000-27.000$ bölgesinde dip çalışması olduğunu bile gösterebilir. Elbette önemli bir makro değişken olmadığı sürece bu senaryo destekleyici olacaktır. Zincir verilerine göre borsalarda tutulan Bitcoin miktarı, madenciler ve balinaların satmamaları son derece önemi etmenler. Bunlara ek olarak karides hesaplardan balina hesaplara kadar Bitcoin alımları sürüyor. Bu hesapların içinde en önemlisi olan ve piyasanın tek başına %27’sini kümülatif olarak ise %42’sini oluşturan 1000 BTC ve üzeri hesaplar 28.000$ seviyelerinden az da olsa almaya başladılar. Bu durum bizlere Bitcoin’in dalgalı seyrinin ardından 26.000-27.000$ aralığının dip olduğunu gösteriyor. Öyleyse her halükarda stop loss seviyesini bu bölgelerde konuşlandırarak Bitcoin birikimleri desteklenebilir. Zincir verilerinde önemli bir olumsuz nokta, yatırımcıların halen daha çoğu zararına satış (NUPL) yapmaları. Bu demek oluyor ki ileriki dönemler için beklentiler zayıf ve nakit ihtiyaçları ya da farklı yatırım araçları için Bitcoin satıyorlar. Piyasa LUNA olayı sonrası henüz tam anlamıyla toparlanamazken, LUNA öncesi seviyeler olan 37.000-38.000$ bölgeleri test edilemedi. Bu nedenle 34.000$ seviyesinin kırılması ile LUNA öncesi seviyelere tepkilerin geleceğini düşünüyoruz."