Bitcoin'de Yükselişi Sağlayabilecek Çok Önemli Haberler Geldi

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, yaptığı değerlendirmede Bitcoin'in yükselişini sağlayabilecek haberlere dikkat çekti:

"Kripto paralarda ayı piyasası devam etse de trendin sonlanabileceğine ya da fiyatları yukarı yöne doğru tepki verebileceğine dair bazı emareler ve haberler söz konusu. Ödeme devi PayPal geçen sene müşterilerine kripto para alım-satım ve saklama hizmeti sunmaya başlamasının ardından dün yapmış olduğu açıklamada da artık kripto transferlerine olanak sağlayabileceği test aşamasına geçtiğini duyurdu. Ödeme devleri ve kripto paraların anlaşmaları farklı bir yere sahip ve fiyatlara direk etki ediyor. Bu nedenle PayPal haberini çok değerli buluyoruz. Diğer tarafta ise ABD’de merakla beklenen ve dijital varlıkların da düzenlenmesini kapsayan yasa tasarısı Kongre’ye geldi. Tasarı birçok kripto parayı ‘emtia’ olarak sınıflandırırken birçok yetkiyi de CFTC’ye bırakıyor. Özellikle yatırımcılar kripto paraların ‘menkul kıymet’ olarak sınıflandırılıp şu anda büyük iki kripto şirketi ile davalık olan SEC’in geniş yetkisine kalmasından korkuyordu. Son olarak stablecoin ihraççılarının rezerlerini ayrıntılı anlatan düzenli raporlar istenecek. Terra USD olayının ardından kripto piyasasının omurgasını oluşturan stablecoinlere yönelik güven azalmıştı, bu güveni yeniden inşa edecek. Ayrıca bugün Ethereum’un en eski ve kullanılan testnet ağı Ropsten’de PoW madenciliğinden PoS’a geçiş için testler başlayacak. Bu senenin sonuna doğru Ethereum 2.0 yolculuğunda PoS aşamasına geçişin tamamlanması bekleniyor. Balina hesapların Bitcoin alımlarını 28.000-29.000$ aralığında hızlandırmaları da zincir verilerinde çok önemli bir gösterge. Hem olumsuz FUD haberlerinin olmaması, mevcut olumsuzlukların fiyatlanması ve teknik olarak da 30.000$ üzerinde tutunma ısrarı Bitcoin’de önümüzdeki süreçte önce 34.000$ seviyesine sonrasında da 39.000$ seviyesine tepki vermesini destekliyor. Yine de olası düşüşleri de göz önünde bulundurarak 28.000$ gerisinde zarar kes düşünülebilir. Teknik olarak minör bir yükseliş kanalına giren Bitcoin’de kanal alt bandı 29.300$ seviyesinden geçiyor. Bu noktayı sürekli vurguluyoruz ve üzerinde tutunmayı başardık. Kanal bandı 29.300-34.000$ aralığında bulunuyor."