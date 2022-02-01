Bitcoin'de Söz Siyasilerde, Yataylık Ne Zaman Sona Erecek?

Aslında bu haber silsilesine rağmen Bitcoin bu fiyat seviyelerinde güçlü kaldı. Aynı zamanda Fed belirsizliği ve artan korelasyon nedeniyle endekslerdeki zayıf görünümün Bitcoin üzerindeki etkisi de yadsınamaz. Bunlara karşılık sağlam duran fiyatlamalar bize dibi andırıyor. Ukrayna konusu üzerinden ABD’nin olası finansal yaptırımlarında örneğin Swift sistemi dışına itmesi Rusya’nın kripto paraları benimsemesi ve bu alternatifi göz önünde bulundurması demektir. Fed’in belirsizliği fiyat bakımından sindirilmeye başlandı. ayın 15’inde Senato’da stablecoinler hakkında duruşma yapılacak. Kalabalık bir şubat ayı bizi beklerken, Bitcoin’in tutunması tek desteğimiz olacak. bunların yanı sıra 40.600 seviyesinden geçen hem 200 günlük ortalama hem de alçalan trend mevcut. Oluşan teknik görünümde yükselen üçgen yukarı dönüş formasyonu da mevcut. Bunun da harekete geçmesi için 38.700$ seviyesinin kırılması gerekiyor. Öyleyse 36.800 bölgesi kısa vadeli, 32.800$ ise haftalık görünümde majör destek noktası olmak üzere geri çekilmeler ‘buy the dips’ dediğimiz diplerden toplama söz konusu olabilir." sözlerine yer verdi.