Bitcoin'de sert yükseliş! 40 bin doları aştı...

Kripto para piyasası Bitcoin öncülüğünde toparlanmaya başlandı. Bitcoin yüzde 8 değer kazanarak 41 bin doların üzerine çıktı.

Fed'in faiz kararının ardından düşüşe geçen ons atın, geride kalan haftada yatay bir seyir izlese de tekrar 1800 dolar sınırının üzerine çıkmayı başardı.

Pazartesi günü 1785 dolar ile 1799 dolar arasında dalgalı bir seyir izleyen ons Altın kapanışı 1798 dolar seviyesinde yaptı.

Ons Altın salı günü ise 1800 dolar kritik sınırının üzerine çıktı. Gün içerisinde en düşük 1795 dolara inen ons altın, en yüksek ise 1808 doları gördükten sonra 1801 dolar seviyesinde kapanış yaptı.

Ons altın çarşamba günü de sınırlı da olsa yükselişine devam etti. Salı günü aldığı değerlere yakın seyreden ons altın gün içinde en düşük 1794 doları, en yüksek ise 1810 doları gördükten sonra 1806 dolar seviyesinde günü tamamladı.

Perşembe günü ise yatay bir seyir izleyen ons altın 1788 dolar ile 1809 dolar arasında dalgalı bir seyir izledikten sonra kapanışta 1805 dolar değerini aldı.

HAFTALIK ZİRVE CUMA GÜNÜ

Ons altın haftanın en yüksek seviyelerine son işlem gününde ulaştı. Ons atın, cuma günü en düşük 1792 dolara kadar çekilse de, en yüksek 1814 dolar seviyesine ulaştı ve haftanın en yüksek değerini aldı. Ons altın kapanışta ise 1807 dolar seviyesine çekildi. Ons altında yaşanan yükselişte ABD istihdam verisi etkili oldu.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gram Altın, geride kalan haftayı ons altına kıyasla yükselişle tamamladı. Haftanın ilk gününde 766 TL ile 781 TL arasında dalgalanan gram altın günü 768 TL seviyesinde tamamladı.

Salı günü ise en düşük 766 TL, en yüksek ise 783 TL değerini alan gram altın kapanışta 774 TL seviyesinde tutundu.

Hafta ortasında da yükselişini devam ettiren gram altın gün içerinde en düşük 771 TL, en yüksek ise 789 TL'ye çıktıktan sonra kapanışta 781 TL değerini aldı.

Gram altın yükselişine perşembe günü de devam etti. 793 TL'ye kadar yükselen gram altın en düşük 781 TL değerini aldıktan sonra 786 TL seviyesinde günü tamamladı.

GRAM ALTINDA ZİRVE CUMA GÜNÜ

Gram altın haftalık zirvesine cuma günü ulaştı. Ons altında yaşanan hareketin desteği ile yükselişe geçen gram altın, gün içinde en düşük 781 TL, en yüksek ise 793 TL'yi gördükten sonra 788 TL seviyesinde haftayı tamamladı.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto paralar geride kalan haftalarda yaşanan sert düşüşün ardından toparlanmaya başladı. En yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin son bir haftada yüzde 8'in üzerinde değer kazanırken, son 24 saatte ise yüzde 0.3 değer kaybederek 41 bin 400 doların üzerinde bulunuyor.

ETHEREUM

Bitcoin'in ardından ikinci sırada yer alan Ethereum'da yaşanan artış ise Bitcoin'den daha fazla. Ethereum son bir haftada yüzde 15'in üzerinde değerlenerek tekrar 3 bin dolar seviyesinin üzerine döndü.

BINANCE COIN

Binance Coin de toparlanma çabası içerisinde coinlerden. Kripto para son bir haftada yüzde 7.3 değer kazandı. Binance Coin son 24 saatte yaşadığı yüzde 3.7'lik düşüşün ardından 413 dolar seviyesinde bulunuyor.

SOLANA

Son bir haftada değeri en çok artan önde gelen kripto para birimlerinden olan Solana'da yükseliş oranı yüzde 17.7 oldu. Solana son 24 saatte yüzde 3.7 değer kaybetse de 100 dolar sınırının üzerinde kaldı ve 112 dolar değerini aldı.