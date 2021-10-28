Bitcoin'de düşüşün nedeni belli oldu

Bitcoin fiyatları, geçtiğimiz hafta çarşamba günü 66 bin 973 Dolar seviyesine kadar yükselerek tarihi rekorunu yenilerken, sonrasında zirvesinden kademeli olarak uzaklaştı. Bitcoin (BTC), dünkü işlemlerde 62 bin dolar seviyesinden sert bir satış yiyerek 58 bin dolar seviyesine kadar gerilerken, bu düşüşte Bitcoin’e birçok kripto para birimi de eşlik etti. En popüler kripto para birimi, dördüncü işlem gününe bu seviyelere yakın işlemlerden başlarken, sonrasında yeniden 61 bin doların üzerine çıktı.

Uzmanlar bu düşüşün ana sebebi olarak, ABD Hazinesinin ‘stablecoin’lerle (bir varlığa sabitlenmiş kripto para birimi) ilgili olarak yapmış olduğu açıklamayı gösteriliyor. ABD Hazinesinin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Tether ve USD Coin (USDC) dahil olmak üzere stablecoin’leri düzenlemede liderliği almasına izin verdiği bildiriliyor. Bu hafta içinde yayınlanması beklenen rapor sonucunda, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), 130 milyar doların üzerindeki stablecoin piyasasına sert tedbirler getirebileceği öngörülüyor.

TESLA’NIN KÖTÜ ŞANSI MI?

Yaşanan düşüş hareketinin bir diğer sebebi ise, ‘Tesla’nın kötü şansı’ olarak gösteriliyor. Elon Musk'ın CEO'su olduğu ABD merkezli elektronik otomobil üreticisi Tesla, kripto para ödemelerini yakın zamanda yeniden başlatabileceğinin ipuçlarını verdi. Piyasanın uzmanları, Tesla’nın Bitcoin alımı yapacağını açıkladığında, kripto para piyasasının bunu kar realizasyonu olarak algıladığını ve piyasalara satış getirdiğini değerlendiriyor.

EL SALVADOR YENİDEN BITCOIN ALDI

El Salvador, dünyada Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden tek ülke olurken, devlet Bitcoin alımına devam ediyor.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada 420 Bitcoin daha satın aldıklarını duyurdu. Başkan Bukele, uzun bir bekleyiş sonrası dipten alım yaptıklarını duyururken; El Salvador hazinesindeki toplam Bitcoin sayısı 1.120'ye yükseldi. En son satın alınan 420 yeni Bitcoin'in ise hangi fiyattan alındığı henüz açıklanmadı.

BITCOİN VE ETHEREUM’DA SON FİYATLAR

Bitcoin fiyatları, gün içerisinde en yüksek 61 bin 241 doları, en düşük ise 58 bin 166 dolar seviyesini görürken; saat 12.57 itibarıyla dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 3,38 oranında yükselişle 60 bin 931 dolar seviyesinde hareket ediyor.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise, dün yüzde 6 oranında yaşadığı sert düşüş sonrası bugünkü işlemlerde toparlanma çabasında… Ethereum (ETH), bugün içerisinde en yüksek 4 bin 149 dolar, en düşük ise 3 bin 899 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 4,15 oranında yükselişle 4 bin 156 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kripto para fiyatları, son dönemde Haber odaklı hareketlerini sürdürürken, uzmanlar kripto para yatırımcılarını haber akışlarını daha dikkatli takip etmek konusunda uyararak, olası kar satışlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

REGÜLASYON SÖYLEMLERİ BİTCOİN’İ 60 BİN DOLARIN ALTINA SÜRÜKLEDİ

Bitcoin (BTC) hafta ortası işlemlerde 60 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Düşüşün en önemli sebebi ABD’de yine ortaya çıkan kısıtlayıcı regülasyon söylemleri oldu. ABD Hazinesi yapmış olduğu çalışmalarda stablecoin’lerin emtia sınıfında olduğunu belirterek SEC’in (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) regülasyon ve düzenlemelerine tabi olması gerektiğinin altını çizdi. CFTC (ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu) de piyasanın kripto paraların yüzde 60’ının emtia olduğunu söyleyerek düzenlemelerde kendisinin de pay sahibi olması için aday oldu. Piyasa bu haberi satış olarak yorumladı.

Diğer tarafta SEC’in ilk Bitcoin ETF’ine (borsa yatırım fonu) izin vermesinin ardından toplamda 3 Bitcoin ETF’i yüksek hacimlerle işlem görüyor. Spot piyasadaki hacimlerin NYSE’deki (New York Menkul Kıymetler Borsası) borsa yatırım fonu işlemlerine kayması bu açıdan fiyat kademe boşluğu yaratmış olabilir. Çünkü spot işlemlerde Bitcoin satın alınırken, ETF’lerde direk Bitcoin satın alımı yapılmıyor. 67 bin dolar seviyesinden dönen Bitcoin son zamanlarda hacim ve alıcıların gücünün zayıflaması ile 60 bin dolar seviyesinin altında işlem görüyor.

Son olarak 61 bin dolar seviyelerinde Bitcoin ticareti yapmak için SEC’e mektup dolduran Tesla’nın piyasadaki ters etkisini unutmamak lazım. 20 Eylül’de BTC alan Tesla ne zaman yeni BTC alımı yapacağını açıklarsa, piyasa bunu bir şekilde kar realizasyonu olarak okuyor; biz de Tesla’nın kötü şansı olarak yorumluyoruz. Diğer tarafta El Salvador bu düşüşten yine 25 milyon dolarlık BTC satın alımı gerçekleştirdi.

Teknik olarak; 55 bin dolar seviyesine işaret eden OBO düşüş formasyonu ve 51 bin dolar seviyesinden geçen yükseliş kanalının alt bandı mevcut. Eğer Bitcoin 59 bin 800 dolar seviyesinin yukarı yönlü aşamazsa aşağı baskı senaryosu artabilir.

Huobi Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü ve Bitci.com Araştırma Müdürü Mehmet Çoban Bitcoin fiyatında yaşanan hareketliliği Hürriyet'e değerlendirdi.

BİTCOİN DÜŞÜŞ TREND ÇİZGİSİNİN ALTINDA

Lider kripto para birimi BitcoinDolar paritesinde gelen kar satışları bugün ana trend olarak gösterdiğimiz yükseliş trendinin destek noktasında kısmen karşılandı. Kısmen diyoruz çünkü Parite gelen bu tepki alımlarına rağmen hala çok kısa vadeli düşüş trend çizgisinin altında hareket ediyor.

Teknik anlamda 20 Ekim 2021 tarihinde 66 bin 900 dolarlı seviyelerden başlayan bu trend Bitcoin üzerinde yükselişleri sınırlandırıyor. Bu sebeple parite üzerindeki satış baskısının azaldığından bahsedebilmemiz için öncelikle bu trendin kırıldığının teyidini almamız gerekiyor. Bunun için ise şu anki fiyatlar itibariyle 62 bin – 62 bin 200 dolar bandına denk gelen direnç bölgesi kırılmalı. Kırıldığı takdirde ilk aşamada 63 bin 700 dolarlı seviyeler hedeflenebilir.

Olası geri çekilmelerde ise ana yükseliş trendinin destek noktası 58 bin 400 – 58 bin 500 dolar bandında. Paritede yakalanan olumlu havanın devamı için bu seviyenin altına sarkılmaması gerekiyor. Olumsuz senaryo olarak adlandırabileceğimiz bu durumun gerçekleşmesi paritenin ilk aşamada 53 bin 500 – 54 bin 400 bandına doğru geri çekilme riskini masaya getirebilir.

Özetlersek; BitcoinDolar paritesinde gelene kar satışlarına rağmen ana trend hala yukarı. Olası yukarı hareketlerde 62 bin 62 bin 200 dolar bandı, olası aşağı hareketlerde ise 58 bin 400 – 58 bin 500 dolar bandı yönün belirlenmesi açısından mihenk taşı konumunda bulunuyorlar.

Kaynak: Hürriyet