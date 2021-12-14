Bitcoin'de düşüş

Son 4 günde sık sık 50.000 dolarlık seviyeyi zorlayan Bitcoin, bu seviyeyi aşamadı ve sert bir düşüş gösterdi.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 4.4 değer kaybederek 46.920 dolara geriledi. Ethereum da benzer şekilde yüzde 6.3'lük düşüşle 3.762 dolara geriledi.

FED'in yarın yapacağı açıklamaların ardından kripto para piyasasında yeni hareketlenmeler bekleniyor.