Bitcoin'de Aşağı Senaryoyu Destekleyen Çok Fazla Etmen Söz Konusu

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü haftanın ilk günü yayınlandığı günlük değerlendirmesinde:

"Küresel piyasalarda risk iştahı oldukça zayıf seyretmeye devam ediyor. ABD’nin resesyona gireceği yüzde 85 olasılıkla fiyatlanırken endekslerde de önemli bir iştah veya alım talebinin olmadığını görüyoruz. Haftasonu Bitcoin’in hızlı bir şeklide 20.000$’ın altına inmesi ve 17.600$ seviyesini test etmesiyle piyasa şok yaşadı. Daha önce de değindiğimiz üzere madenci maliyetlerinde ortalama 18.000$ civarında. Bu nedenle 20.000$ ve gerisinin ihtimalini dahi düşünmek fazlasıyla gerilmeye yetiyor. Bu nedenle sadece Mayıs ayında satılan 4.411 BTC miktarı, yılın ilk 4 ayın toplam satışından 4 kat daha fazla. Madencilerin maliyetler nedeniyle ciddi problemlerle karşılaşmasına ek olarak İran, 1000 lisanslı madencinin aşırı elektrik kullanımı sebebiyle üretime ara vermesini istedi. Haftasonu Tether’in DDOS saldırısına maruz kalması ve Terra olayına benzemesini istemediğimiz Celcius’un da reddit ve twitterda paylaşımlarının duraklatılması tüm bu haber kıtlığı! ortamında yeni bir düşüş oluşmasına neden oldu. Tether konusunda oldukça hassasız ki kripto paraların omurgasını oluşturan stablecoinlerin en büyüğü olan Tether’in 1:1 dolar peg (bacak) kaybetmesi ve saldırıya uğraması bizi 17.600$ seviyesine hızlıca çeken etmen oldu. Para girişleri zayıf, fiyat düştükçe artması beklenen iştahta toparlanma yok ve dolayısıyla yeni alımlar yok. Aşağı yönde sayabileceğimiz çok fazla neden varken, yükselişlerin oldukça az sebepleri var. Madencilere ek olarak fonların da BTC sattıklarını görüyoruz. Kanada’nın ilk Bitcoin ETF fonun kuran Purpose 24.500 BTC satarak BTC varlıklarının %50’sini boşalttı. Birçok fon likidite olurken durumun halen daha ciddiyetini koruduğunu söyleyebiliriz. Teknik olarak BTC/USDT’yi ele aldığımızda 17.600$ dibini görmemizin ardından gelen tepki alımlarının hacmi yeterli değil. 20.500$ seviyesini aşmakta ve üzerinde kalıcı olmakta zorlanıyor. Saatlikte yükselen kanal çizen Bitcoin için yükselişler realizasyon seçeneği olarak görülürken 20.200$’ın altına geçmesi 19.000$ seviyelerine kadar baskıyı artırabilir. Görünüm zayıf." sözlerine yer verdi.