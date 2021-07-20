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Bitcoin çakıldı! Son bir ayın en düşük seviyesinde

Dünyanın en büyük kripto para birimi bitcoin, 30 bin doların altına çekilerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

KRİPTO PARA 20.07.2021, 13:51
Bitcoin çakıldı! Son bir ayın en düşük seviyesinde
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Bitcoin, Çin’den ve çeşitli ülkelerin düzenleyicilerinden gelen darbelerle sarsılırken son bir ayda ilk kez 30 bin doların altına indi.

Dünyanın en büyük dijital parası gün içinde yüzde 4,1 düştü ve Londra’da sabah 7’de yaklaşık 29.700 dolar seviyesini gördü.

TÜM KRİPTOLAR DÜŞTÜ

An itibariyle 29 bin 840 seviyelerinden işlem gören Bitcoin’in düşüşü Ethereum da dahil olmak üzere diğer sanal para birimlerinde de düşüşe sebep oldu.

Bloomberg’in küresel kritpo endeksine göre kripto paralar ortalama yüzde 4 değer kaybetti.

Delta varyantının getirdiği endişeler nedeniyle küresel hisse senedi piyasalarındaki düşüşe kripto paraların da eşlik etmesi pek çok yatırımcıyı endişelendirirken, Bloomberg’e konuşan Singapur’da Luno isimli kripto para borsasının başkanı Vijay Ayyar Bitcoin için “Yılın geri kalanında 20.000 ila 40.000 dolar arasında değişecek” yorumunda bulundu.

REGÜLASYON GİRİŞİMLERİ DÜŞÜŞE ETKİ ETTİ

Bitcoin, Nisan ayının ortalarında yaklaşık 65 bin dolarlık seviyeye ulaşarak tüm zamanların zirvesine çıkmıştı.

Çinli düzenleyicilerin kripto para işlemlerine yönelik getirdiği bazı yasaklamalar ve gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının kendi dijital paralarını çıkartma girişimleri de düşüşe sebep olan etkenlerden.

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