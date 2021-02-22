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Bitcoin, BtcTurk ile Clubhouse’da Masaya Yatırılıyor

Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kriptopara alım satım platformu BtcTurk, yeni nesil sosyal platform Clubhouse’da bu hafta 3 gün boyunca Bitcoin’i ele alıyor.

KRİPTO PARA 22.02.2021, 20:28
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Bitcoin, BtcTurk ile Clubhouse’da Masaya Yatırılıyor

Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği, 7 kıtadan yaklaşık 2,5 milyon kullanıcıya ulaşan BtcTurk, yeni nesil iş yapış anlayışıyla Bitcoin’i anlatmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda, 22 Şubat haftasında üç ayrı programla ses temelli yeni sosyal medya platformu Clubhouse’da Bitcoin’i ele alıyor. BtcTurk’ün kurucusu Kerem Tibuk ve Radyospor Genel Yayın Yönetmeni Barış Ertül’ün konuşmacı olacağı yayınların programı ise aşağıdaki gibi:

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