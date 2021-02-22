Son Dakika
Bitcoin, BtcTurk ile Clubhouse’da Masaya Yatırılıyor
Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kriptopara alım satım platformu BtcTurk, yeni nesil sosyal platform Clubhouse’da bu hafta 3 gün boyunca Bitcoin’i ele alıyor.
KRİPTO PARA 22.02.2021, 20:28
10
Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği, 7 kıtadan yaklaşık 2,5 milyon kullanıcıya ulaşan BtcTurk, yeni nesil iş yapış anlayışıyla Bitcoin’i anlatmaya devam ediyor.
Bu doğrultuda, 22 Şubat haftasında üç ayrı programla ses temelli yeni sosyal medya platformu Clubhouse’da Bitcoin’i ele alıyor. BtcTurk’ün kurucusu Kerem Tibuk ve Radyospor Genel Yayın Yönetmeni Barış Ertül’ün konuşmacı olacağı yayınların programı ise aşağıdaki gibi:
- 22 Şubat Saat 18:00: Paranın teorisi ve tarihi
- 23 Şubat saat 18:00: Fiat para sistemi nasıl işliyor, etkileri nelerdir?
- 24 Şubat saat18:00: Bitcoin neleri değiştirecek?