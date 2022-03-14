Bitcoin Avrupa’da Yasaklanıyor mu?
Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede: "Kripto paralar için kritik hafta başladı, bugün Avrupa Parlamentosu tarafından enerji yoğun kullanan Bitcoin başta olmak üzere iş kanıtı (proof of work) coinlerinin üretiminin ve kullanımın yasaklaması oylanacak. Oylama gayet kritik ve sürprizli geçecek. Parlamento taslağa karar verdikten sonra, Avrupa komisyonu, konsey ve parlamento arasındaki resmi bir müzakere turu olan bir üçlemeye geçilecek. Hali hazırda Rusya’ya yaptırımlar sebebiyle mercek altında olan kripto paraların böyle bir durumla karşılaşması ilk etapta tüm coinler için negatif olabilir ancak hisse kanıtı (proof of stake) mekanizması kullanan coinler açısından durum fiyat bakımından tekrar değerlendirilecektir. PoW coinlerinin başında Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum gelirken, PoS coinlerinin en bilinenleri ise Cardano, Avalanche, Solana ve Polkadot geliyor.
Ethereum’un yol haritasında PoS’a geçme çalışması bulunsa da Bitcoin’de böyle bir çalışma bulunmuyor. Bunların yanı sıra SEC’in itiraz ettiği Ripple’ın adil savunması mahkeme tarafından kabul görüldü. Ripple zafere birer adım daha yaklaşırken, henüz fiyat hareketlilikleri tam yansımasa da XRP’de kendisini göstermeye başladı. Ripple ilk dava şokunda XRP fiyatı %75 oranında düşüş yaşamıştı. Tüm bunlarla beraber son olarak kurumsalların geçen hafta BAT ve FIL üzerine yoğunlaştığını da eklersek bugünkü bilgisel kısmı bitirmiş oluruz. Bitcoin’de teknik olarak yatay bölgede işlemler devam ediyor. 39.600 ve 40.300$ seviyeleri direnç gösterirken geri çekilmelerde de 36.800$ alt desteğimizi oluşturuyor. Bitcoin’de yönsüzlük devam ettiği için 39.500-39.600$ seviyesini kıramadığı takdirde yeniden aşağı dönüş yatay bölge içinde gerçekleşebilir." sözlerine yer verdi.