Bitcoin Avrupa’da Yasaklanıyor mu?

Ethereum’un yol haritasında PoS’a geçme çalışması bulunsa da Bitcoin’de böyle bir çalışma bulunmuyor. Bunların yanı sıra SEC’in itiraz ettiği Ripple’ın adil savunması mahkeme tarafından kabul görüldü. Ripple zafere birer adım daha yaklaşırken, henüz fiyat hareketlilikleri tam yansımasa da XRP’de kendisini göstermeye başladı. Ripple ilk dava şokunda XRP fiyatı %75 oranında düşüş yaşamıştı. Tüm bunlarla beraber son olarak kurumsalların geçen hafta BAT ve FIL üzerine yoğunlaştığını da eklersek bugünkü bilgisel kısmı bitirmiş oluruz. Bitcoin’de teknik olarak yatay bölgede işlemler devam ediyor. 39.600 ve 40.300$ seviyeleri direnç gösterirken geri çekilmelerde de 36.800$ alt desteğimizi oluşturuyor. Bitcoin’de yönsüzlük devam ettiği için 39.500-39.600$ seviyesini kıramadığı takdirde yeniden aşağı dönüş yatay bölge içinde gerçekleşebilir." sözlerine yer verdi.