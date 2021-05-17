Bitcoin altının yerini alacak mı?

Altın fiyatları uzun bir durgunluk döneminin ardından geçtiğimiz yaz aylarından beridir tekrar hayat belirtileri göstermeye başladı. Altın fiyatları, 2015'in sonundaki yaklaşık 1.100 dolarlık on yılın en düşük seviyesinden 2019'un başına kadar 1.300 dolar seviyesine kadar, S&P 500 Endeksi’nin kaydettiği %12'lik yıllık büyümeye kıyasla yılda %5’lik sınırlı büyümeyi zar zor elde edebilmişti.

Kovid-19 kısıtlamalarının ilk aylarında altın 2.000 dolara tırmandığında, altın yatırımcıları altın için sıkıntılı bir dönemin sonuna gelindiğini belirterek kutlamalara başlamışlardı. Ancak bu yükseliş uzun vadeli olmadı. Altın fiyatlarındaki yükseliş durakladı ve ons fiyatı 1.700 dolar seviyesine kadar geriledi. Birçokları ise altın gibi değerli metal yatırımlarının sonunun geldiğine ikna olmuştu.

Yatırım danışmanlığı firması Helios Fairfax Partners’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Michael Wilkerson, MarketWatch’taki yazısında altının kadim saltanatının sona erdiğini düşünenlerin yeterince uzun yaşamadığını belirtiyor. Wilkerson Bitcoin’i ise altına rakip olabilecek alternatif bir para birimi olarak görmüyor.

Yatırım uzmanı yazısında, “Altın çok yıllı bir risksiz varlık olduğundan enflasyona ilişkin yaygın göstergelere rağmen bugün performans gösteremiyor. Şu anda hala en yüksek riskli ticaretin yarattığı coşkulu ortamdayız. Altın depolanabilir bir varlıktır, altın yatırımcılarının çok korktuğu para birimi değer kaybı kâbuslarına karşı korumadır” ifadelerine yer verdi.

Buna karşın Bitcoin’se değiştirilemez bir para politikasına sahip sınırlı sayıda bir dijital varlık olarak öne çıkıyor. Dünyanın en büyük kripto para birimi Kovid-19 karantinası dönemine 5.000 dolardan daha düşük bir fiyatla girdi. Söz konusu rakam kripto para biriminin Aralık 2017’de ulaştığı 17.000 dolar seviyesinden %70’lik bir düşüşü gösteriyordu. Altın Ağustos 2020’de zirve yaptığında Bitcoin iki katından fazla yükselerek 11.000 dolara yükseldi.

Ancak bu Bitcoin’in yükselişi için sadece bir başlangıçtı. Borsagundem.com'un derlediği bilgilere göre Bitcoin yıl sonuna kadar %160 yükselerek 29.000 dolara kadar tırmandı. Kripto para birimi yıl başından bu yanaysa iki katından fazla yükselerek 60.000 dolara kadar ulaştı.

Bitcoin’i altından ayıran faktör

Bitcoin’in sert yükselişlerle birlikte altından ayrışmasına neden olan faktör yatırımcılar için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Wilkerson’a göre bu soruya cevap verebilmek için yatırım ortamında gelişen dışsal faktörlere ve yatırımcı psikolojisinin dahil olduğu içsel faktörlere değinmek gerekiyor.

Yatırım uzmanı, dışsal faktörlere yatırımcıların verdiği cevap niteliğinde olan içsel faktörleri, her yatırımcı grubunun “inançları, bakış açıları ve önlemleri” olarak açıklıyor.

Wilkerson’a göre Bitcoin ve altın yatırımcıları benzer bir dünya görüşünü paylaşıyor. İki yatırımcı grubu da doların sert ve ciddi bir değersizleşme riski altında olduğuna inanıyor. İki grup da enflasyonu çok büyük bir tehdit olarak görüyor ve bu tehdidi sadece gelecek için değil yatırım çevrelerinin her alanında görüyor. Her iki grubun da hükümetlerin bu enflasyonist güçleri dizginleme konusunda yetenekli veya istekli olduğuna ilişkin güveni çok az. İki grup da büyük çaplı bir devlete güvenmiyor. Yatırım uzmanına göre aslına bakılırsa Bitcoin ve altın meraklıları dünya çapındaki bütün hükümetlerin aktif bir şekilde enflasyonu yükselterek dolaylı yoldan vergileme yaptıklarına ve bu yolla kişisel servetlere el koyduğuna inanıyor.

Diğer bir deyişle iki yatırımcı grubu için de fiat para birimlerinin çöpten farkı yok. Her iki yatırımcı grubu için de kıtlık ve sınırlık kaynak tercih ettikleri yatırım aracı tercihinde kilit avantajı sağlayan faktörler.

İyimserlere karşı kötümseler

2016 yılında yayınlanan insan davranışları üzerine yapılan bir çalışma, insanların %90'ının dört temel kişilik türünden biri olarak sınıflandırılabildiği sonucuna varmıştır: iyimser, kötümser, güvenen ve kıskanan. Wilkerson’a göre, Bitcoin ve altın yatırımcıları sırasıyla iyimser ve kötümser kişiliğin arketipini temsil ediyor.

Bitcoin yatırımcıları iyimser cephede yer alıyor. Zira Bitcoin yatırımcıları dünyanın geliştiğine, insanlığın doğru yönlendirilirse iyi olduğuna ve daha da önemlisi teknolojinin insanoğlunun ilerlemesi ve gelişmesi için kilit öneme sahip olduğuna inanma eğilimindedirler. Yatırım uzmanının ifadelerine göre Bitcoin yatırımcıları teknolojik bir ütopyaya inanıyorlar. Bu iyimser yatırımcılar teknoloji ve dijital ağların daha mükemmel bir yaşam ve toplum biçimini ve sonunda daha mükemmel bir türün anahtarının elinde tuttuğuna inanıyorlar.

Söz konusu çevreler bir gün ölümün bile kontrol edilebilir bir değişken, gereksiz bir yazılım özelliği olabileceğine inanıyorlar. Wilkerson Bitcoin destekçilerini “kokteyl partileri için anarşist gibi giyinen dışa dönük özgürlükçüler” olarak tanımlıyor. Bu yatırımcıların genellikle genç iyimserler olduğuna ve dijital devriminin katılımcıları ve devrimden faydalanan kimseler olduklarına dikkat çekiyor.

Yatırım uzmanına göre erken kazanılan servet ve başarı bu yatırımcılar için kibre ve kişisel tatmine neden oluyor. Wilkerson’a göre bu yatırımcılar herhangi bir problemi beyin gücü ve teknolojinin sağladığı bir uygulamayla çözülebileceğine inanıyor.

Altın yatırımcılarıysa kötümser olma eğilimi gösteriyor. Bu tip yatırımcılar dünyaya bakarken daha realist bir bakış benimsiyor. Teknoloji devrimini insani bir durum olarak gören altın yatırımcıları yeni teknolojilerin hem iyi hem de kötü yönde kullanılabilecek güçlü bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor.

Wilkerson’a göre altın yatırımcıları sorunlara ve koşullara görmek istedikleri gibi değil gördükleri gibi yaklaşıyorlar. Daha yaşlı olma eğiliminde olan bu yatırımcılar hayat boyunca yaşadıkları mağduriyetlerden edindikleri tecrübeyle hareket ediyorlar. Yatırım uzmanı bu tip yatırımcıların “balon piyasaları, piyasa çılgınlıkları, çöküşler, kellik ve boşanma” gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatıyor.

Wilkerson altın yatırımcıları için, “Onlar daha çok yaşadı, daha fazla acı çekti ve yaralarını göstermek konusunda çok hızlı davranırlar” ifadelerine yer veriyor.

Yatırım uzmanı Bitcoin yatırımcılarının aksine altın yatırımcılarının kokteyl partilerinde kaçmak isteyeceğiniz türden insanlar olacağını belirtiyor. Wilkerson’a göre bu tip yatırımcılar kötümserliklerinin yanında boğa piyasalarının çöküşünden sırf “Ben demiştim” diyebildikleri için zevk alıyorlar.



Ancak tüm bunlar iki yatırım aracındaki performans farklılığını tam olarak açıklamıyor. Düzinelerce emtia ve finansal varlık sınıfı arasında altın, son bir yılın en kötü performans gösterenler arasında yer aldı. Bunun nedeni ise altının dolardaki ve tüm para birimlerindeki düşüşlere ve balon piyasalarına karşı bir koruma niteliği taşıması. Wilkerson Altının bu özelliğini yıllarca kriz dönemlerinde gösterdiği performanslarla kanıtladığını belirtiyor.

Yaıtım uzmanı Bitcoin’inse, alternatif bir para birimi ve değer deposu olduğunu iddia etmesine karşın, alternatif bir para birimi değil, gerçekte alternatif bir varlık olduğunu savunuyor. Wilkerson, bu nedenle Bitcoin’in, bu yatırım ortamındaki diğer tüm döngüsel finansal varlıklarda fahiş fiyat artışlarına yol açan aynı makro eğilimlerden yararlandığını belirtiyor.

Wilkerson bir para biriminin iyi bir para birimi olabilmesi için değer depolaması gerektiğine dikkat çekiyor. Değerin iyi bir biçimde depolanabilmesi içinse istikrar gerekiyor. Ancak Bitcoin oldukça spekülatif bir yatırım aracı olduğunu kanıtladı ve bu nedenle yatırım uzmanına göre bir para birimi olarak kalamayacak. Yatırım uzmanına göre şu anda tüm finansal varlıklar aşırı değerlenmiş durumda ve bir kriz sırasında nasıl performans gösterdiği görülene kadar değerlerini kanıtlayamayacaklar.

Bir noktada hisse senetlerinde ve diğer finansal varlık sınıflarında dramatik ve büyük olasılıkla acı verici bir düzelme yaşanacağını öngören yatırım uzmanı Bitcoin’in asıl değer testini o zaman yapacağını belirtiyor.