Bitcoin 24 Şubat Lavrov-Blinken Görüşmesi Öncesinde 40.000$ Altında Seyrediyor

Son gelişmelere ilişkin haberler, fiyatlamalarda etkili olurken; ABD’nin Rus komutanlarına saldırı emri gönderildiğine dair istihbaratlara ilişkin haberlerin ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Bu hafta 24 Şubat’ta Dışişleri bakanları düzeyinde Lavrov ve Blinken bir araya gelecek. Bu görüşmenin seyrine göre ve halen daha Ukrayna’ya bir saldırı başlamamışsa Biden-Putin görüşmesi olabileceği belirtildi. Fakat Biden masaya oturmadan önce Rusya’ya ekonomik yaptırımları başlatmak istiyor. Böyle bir durumda Rusların kripto paraları benimsemesi gündeme gelebilir. Fakat diplomasinin sürdüğü Ukrayna meselesinde henüz saldırı olmasa da bu anlamda bir fiyatlama söz konusu. Aşağı yönlü trend halen daha devam ediyor. Aşırı satılmışlığın 40.000$ üzerine tepkisi olabilir ancak Bitcoin aktif ve yeni adresler, cüzdanların Bitcoin alımları gibi zincir üstü göstergeler, yeni bir yukarı yönlü trendin habercisi değil. Bu hafta aynı zamanda Başkanlık emri ile ABD’de kripto para yasası gelecek. Bu nedenle kritik haftanın kripto ve kripto dışı çok fazla haberi olacak. Piyasa küçük yatırımcıları daha kabiliyetli olmaya zorluyor. Bitcoin’in genel trendi aşağı yönlü olurken, piyasanın yukarı yönlü tepkisi cılız kalıyor. Bu nedenle 41.500$ seviyesine tepkiler söz konusu olabilir fakat uzun vadeli trendin başlaması kısa vadede zor görünüyor. Bitcoin’de henüz ralli göremediğimiz için altcoin rallisi de göremiyoruz. Mevcut durumda 37.400-42.400$ aralığında bulunuyoruz." sözlerine yer verdi.