Bir sözüyle Bitcoin'in çakılmasına sebep olan Elon Musk'tan flaş açıklama

Özellikle ‘şaka parası‘ Dogecoin’in değeri iki dudağının arasında olan Musk bu kez tek kelimelik tweet’iyle Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin değerinin düşmesine neden oldu.

Musk’ın Tesla’nın elindeki Bitcoin’leri satması olarak yorumlanan paylaşımının ardından dün Bitcoin yüzde 8,7 değer kaybederken, kripto piyasasının kaybı yüzde 9 oldu.

‘Mucit’ yatırımcı, CryptoWhale isimli hesabın “Bitcoin’ciler önümüzdeki çeyrekte Tesla’nın kalan Bitcoin valıklarını elden çıkardığını öğrenince kendilerini tokatlayacaklar. Elon Musk’a olan nefreti düşünüce onu suçlayamam” paylaşımını “Kesinlikle” diye yanıtladı.

Birçok kullanıcı bunu tweet’in ilk kısmının doğrulanması olarak yorumladı.

Musk bugünkü paylaşımında ise “Spekülasyonu netleştirmek için söylüyorum. Tesla Bitcoin satmadı” yazdı.

Bu paylaşımın ardından Bitcoin yeniden yükseldi.