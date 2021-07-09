Binance Çin’de engellendi

Dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alan Binance’e son zamanlarda birçok kötü haber geliyor. Bugün çıkan bir habere göre Santander UK bankası artık Binance borsasındaki ödemeleri engelleyeceğini açıkladı. Daha sonra kripto para blogcusu Colin Wu, Twitter üzerinden paylaştığı gönderide dev borsanın Çin’de engellenmeye başladığını belirtti.

Uygulamaya sadece VPN ile erişilebiliyor

Wu, API çağrılarının engellenmesi sebebiyle mobil uygulamanın da erişime kapatıldığını ifade etti. Borsanın, Çin’in “büyük güvenlik duvarı” sebebiyle engellenen web siteleri arasına katıldığı da gelen haberler arasında. Bu yüzden, kullanıcıların sadece VPN kullanarak uygulamaya ulaşabileceği belirtiliyor.

Çin, bilindiği üzere son zamanlarda kripto paralara yeni kısıtlamalar getiriyordu. Ülke, Bitcoin madenciliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir dizi yeni karar almıştı. Binance de bu durumdan nasibini almışa benziyor. Dünya çapında ciddi düzenlemelerle karşı karşıya olan dev borsa ayrıca Çin İnternet Hizmetleri tarafından anahtarı kelime aramalarında kara listeye alındı.