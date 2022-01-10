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Balinalar Bitcoin Almaya Devam Ederken, Kripto Para Fiyatları Ne Zaman Hareketlenecek?

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi: "Kripto para fiyatları bir aydır düşüş ivmesinde ve son olarak Bitcoin 40.000$ seviyesini test etti. 2021 yılında kurumsal alıcıların 30.000-35.000$ aralığında ortalama yaptıkları düşünülürse geldiğimiz 40.000$ ve çevresi yeni ve mevcut alıcılar için Bitcoin’i cazip kılabilir. Dünyanın en büyük 33. ve 34. Balinalarından da sırasıyla 3000 ve 1455 yeni Bitcoin alımları gerçekleşti.

KRİPTO PARA 10.01.2022, 15:28
Balinalar Bitcoin Almaya Devam Ederken, Kripto Para Fiyatları Ne Zaman Hareketlenecek?

2022 yılı Fed’in para politikasına ilişkin soru işaretleri ile devam ederken, Goldman Sachs bu yıl 4 faiz artışı beklediğine işaret etti. Cuma açıklanan işsizlik ve ortalama saatlik kazançları verilerinde Fed’in faiz artırması istihdam piyasası rakamları desteklerken, bu hafta Powell ikinci dönem başkanlığı seçimleri için Komite önünde konuşma yapacak ve ÜFE-TÜFE verileri ABD’de açıklanacak. Kripto paralar hem Kazakistan’daki olayların madencilik faaliyetleri üzerinde büyük aksamalara yol açması hem de küresel piyasalardaki Fed kaynaklı risk iştahı yakından takip ediyor. Türkiye’de ise kripto para kazançlarına %40 vergi getirileceği iddialarının asılsız çıkması sonrası yasa taslağı için ABD-İngiltere ve Japonya’daki çalışmaların izleneceği söylendi. 

Teknik olarak dip seviyelere yakın olduğumuz görüntüsü grafiklerde belirginleşiyor. Bu nedenle Bitcoin’in de 40.000$ bölgesinden 42.000$ seviyelerine tepki yapmaya başladığını görsek de henüz güçlü olmadıklarını söyleyebiliriz. Yine de kısa vadede 38.000$ bölgesi riski devam etse de spot işlemlerde bu dalgalanmalar önemsenmez. Bu nedenle Bitcoin için 45.000-46.000$ bölgesine tepki şansı sürüyor."

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