Ay Sonu Kripto Paralarda Yüksek Hareketlilik Bekleniyor

Bugün açıklanacak ABD enflasyonu ay sonu Fed toplantısı açısından önemli olacak. Diğer bir önemli konu ise eylül ayında beklenen ancak sadece stablecoinler hakkında bilgi verilen Merkez Bankası Dijital Para Birimleri (CBDC) raporu. Powell raporun hazır olduğunu ve önümüzdeki haftalarda (muhtemelen Ocak'ın sonu) çıkacağını belirtti. Raporun, kripto para birimlerinin merkez bankası versiyonu olan merkez bankası dijital para birimlerine (CBDC'ler) odaklanması bekleniyor.

Ve son olarak ay sonu Bitcoin madencileri Senatoya sorguya gidecekler. Ay sonu oldukça yoğun bir takvimle kripto paralarda düşüşün sonlandığını söylemek hızlı bir cevap olabilir. Bitcoin önceki gün gerilediği 40.000$ seviyelerinden toparlanarak bu sabah 43.000$ seviyelerinden işlem görüyor. Ancak alçalan trendleri devam eden Bitcoin’de 45.700$ seviyelerine kadar oluşabilecek toparlanma dönüş olarak adlandırılmamalı. Bunun için 52.000$ seviyesi net bir şekilde kırılmalı. Yine de Fantom-AVAX gibi altcoinlerin daha iyi performansını gördüğümüz kripto paralarda aşırı satılmışlığın yukarı tepkilerini izliyoruz."