Ay Sonu Kripto Paralarda Yüksek Hareketlilik Bekleniyor
Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede şu konulara değindi: "ABD enflasyonun son 39 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla Fed’in mart ayında faiz artıracağı beklentileri %85 olasılığa çıkmıştı. Bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi ile yıllık enflasyonun %6,8’den %7,0’a çıkması bekleniyor. Şayet Fed bu denli yüksek enflasyonu karşısına alması durumunda 15-16 Mart tarihli toplantısından önce 25-26 Ocak toplantısında faiz artırabileceği beklentileri güçlenebilir. Böyle bir durumda ABD ana endeksleri ve onlarla korelasyonu artan Bitcoin’de hızlı fiyat geçişlerini izleyebiliriz.
Bugün açıklanacak ABD enflasyonu ay sonu Fed toplantısı açısından önemli olacak. Diğer bir önemli konu ise eylül ayında beklenen ancak sadece stablecoinler hakkında bilgi verilen Merkez Bankası Dijital Para Birimleri (CBDC) raporu. Powell raporun hazır olduğunu ve önümüzdeki haftalarda (muhtemelen Ocak'ın sonu) çıkacağını belirtti. Raporun, kripto para birimlerinin merkez bankası versiyonu olan merkez bankası dijital para birimlerine (CBDC'ler) odaklanması bekleniyor.
Ve son olarak ay sonu Bitcoin madencileri Senatoya sorguya gidecekler. Ay sonu oldukça yoğun bir takvimle kripto paralarda düşüşün sonlandığını söylemek hızlı bir cevap olabilir. Bitcoin önceki gün gerilediği 40.000$ seviyelerinden toparlanarak bu sabah 43.000$ seviyelerinden işlem görüyor. Ancak alçalan trendleri devam eden Bitcoin’de 45.700$ seviyelerine kadar oluşabilecek toparlanma dönüş olarak adlandırılmamalı. Bunun için 52.000$ seviyesi net bir şekilde kırılmalı. Yine de Fantom-AVAX gibi altcoinlerin daha iyi performansını gördüğümüz kripto paralarda aşırı satılmışlığın yukarı tepkilerini izliyoruz."