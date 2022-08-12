Avrupa’nın En Büyük Kripto Festivali İstanbul’da Düzenleniyor
ICRYPEX’in ana sponsor olduğu, Avrupa’nın en büyük kripto festivali Kripto Fest 2022 başlıyor. 20-21 Ağustos’ta, ücretsiz olarak İstanbul Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek festivalde, Emin Çapa ve Erdil Yaşaroğlu gibi isimlerin yanı sıra ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer de yer alacak. Ayrıca ücretsiz Mahmut Orhan konserine katılabileceksiniz.
Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından ICRYPEX’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Kripto Fest 2022’de, kripto para yatırımcıları ve teknoloji tutkunları bir araya geliyor.
ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer'in başta olmak üzere, gazeteci ve ekonomist Emin Çapa, küresel stratejist Şant Manukyan, Türkiye'nin sayılı ekonomistlerinden Selçuk Geçer, NFT alanındaki başarılı işleriyle konuşulan karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve teknoloji yazarı Ahmet Usta gibi alanında uzman kişiler, konuşmalarıyla sahne alacak.
ICRYPEX’in uzman ekibi ve yönetici kadrosunun da bulanacağı festivalde blok zincir, metaverse, NFT ve finans dünyasının geleceği üzerine konuşma ve paneller düzenlenecek. Ücretsiz olarak düzenlenen Kripto Fest 2022’ye katılanlar konserleri, stand-up gösterilerini ve sahne şovlarını da takip etme şansı bulacak.
Ücretsiz Mahmut Orhan Konseri
20-21 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan Kripto Fest’te katılımcılar, molalardaki müzik dinletileri ve ikramların yanı sıra, ilk günün sonunda gerçekleştirilecek Mahmut Orhan konseriyle keyifli vakit geçirecek.