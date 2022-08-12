Avrupa’nın En Büyük Kripto Festivali İstanbul’da Düzenleniyor

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından ICRYPEX’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Kripto Fest 2022’de, kripto para yatırımcıları ve teknoloji tutkunları bir araya geliyor.

ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer'in başta olmak üzere, gazeteci ve ekonomist Emin Çapa, küresel stratejist Şant Manukyan, Türkiye'nin sayılı ekonomistlerinden Selçuk Geçer, NFT alanındaki başarılı işleriyle konuşulan karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve teknoloji yazarı Ahmet Usta gibi alanında uzman kişiler, konuşmalarıyla sahne alacak.

ICRYPEX’in uzman ekibi ve yönetici kadrosunun da bulanacağı festivalde blok zincir, metaverse, NFT ve finans dünyasının geleceği üzerine konuşma ve paneller düzenlenecek. Ücretsiz olarak düzenlenen Kripto Fest 2022’ye katılanlar konserleri, stand-up gösterilerini ve sahne şovlarını da takip etme şansı bulacak.

Ücretsiz Mahmut Orhan Konseri

20-21 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan Kripto Fest’te katılımcılar, molalardaki müzik dinletileri ve ikramların yanı sıra, ilk günün sonunda gerçekleştirilecek Mahmut Orhan konseriyle keyifli vakit geçirecek.