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Arnavutluk emniyetinden Fatih Özer açıklaması
Arnavutluk Emniyet yetkilileri, Thodex kurucusu Fatih Özer'in yerinin tespit edildiğini fakat kaldığı otelden kaçtığını açıkladı.
KRİPTO PARA 23.04.2021, 23:05
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2 MİLYAR DOLARLIK KRİPTO PARA VURGUNU İDDİASI
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık vurgun ile yurt dışına kaçtığı iddiaları sonrası şirket ve sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kripto para borsası Thodex hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadesi alınmış, merkezde arama yapılmıştı.