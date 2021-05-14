Bitcoin bir kez daha düşüyor, altcoin’ler Binance hedef alınırken satılıyor

Kripto piyasası, Tesla’nın Bitcoin ödemelerini kabul etmeyi bıraktığı haberinden hala kurtulamadığından, Binance’in ABD yetkilileri tarafından hedef alındığı gerçeği, 12 Mayıs’ta başlayan düşüşü uzatmaya devam etti. Piyasanın en büyük kripto parasının en düşük seviyelere kaydığını gördük. 24 saat içinde 2. kez çeşitli borsalarda Bitcoin fiyatı 46.000 dolara düştü.

Başlangıçta, Tesla’nın 12 Mayıs’ta şirketin çevresel kaygılar nedeniyle Bitcoin’i bir ödeme yöntemi olarak kabul etmeyi bırakacağını açıklaması, teknik analizden kaynaklanan olumsuz faktörlerle birlikte BTC’nin fiyatını 47.000 dolara düşürdü. İkinci fiyat düşüşünün katalizörü, ABD Adalet Bakanlığı ve İç Gelir Servisi’nin Binance Holdings Ltd.’yi yasadışı faaliyet iddiaları nedeniyle araştırdığını iddia eden Bloomberg haberinden kaynaklandı.

Analistler: Bitcoin fiyatı için 40.000 ve 35.000 doları bekleyin!

Soruşturma şu anda hala doğrulanmamış olsa da haberler yayınlandığında, Bitcoin fiyatı hızla 3.000 doların üzerinde düştü. Bitcoin fiyatı, 47.300 dolara kaydı ve dönemin şu anki noktasında hızla 50.000 dolar seviyesine ulaştı. Teknik analiz açısından bakıldığında analistlere göre, düşüş eğilimi gösteren bir baş ve omuz modeli şimdi teyit edildi ve %61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesini 42.600 dolarda durdurdu. Yatırımcılar analistlere göre, şimdi BTC fiyatının 40.000 dolar seviyesini yeniden test etmesini bekleyebilirler. Bu seviyenin altında analistlere göre, 200 günlük hareketli ortalama 39.000 dolar ve en kötü durumda baş ve omuz modelinin hedefi olarak 35.000 dolar var.

Analistlere göre, Bitcoin’in fiyatı birkaç ayın en düşük seviyesine geri dönüyor olabilir. Ancak Twitter’daki bir kasırga, çoğu yatırımcının mevcut kısa vadeli düşüşü bir “promosyon” olarak gördüğünü gösteriyor. Kriptokoin.com olarak daha önce bildirdiğimiz üzere bu, Binance’in ABD’deki yetkililer ve düzenleyiciler tarafından yasa dışı faaliyetlerle ilk kez suçlanışı değil. 12 Mart’ta Coin68, Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun temelsiz olduğunu söylediği bir iddiaya göre, Binance’in gevşek KYC ve Kara Para Aklamayı Önleme süreçleri nedeniyle soruşturma altında olduğunu bildirdi.(SERKAN ESER / kriptokoin.com)