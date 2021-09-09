ALTAY ve ICRYPEX’ten tarihi anlaşma!

Dünyada ve ülkemizde her geçen gün katlanarak büyüyen Fan Token projelerine bir yenisi eklendi. Süper Lig’ tarihinin en başarılı ve köklü kulübü Altay ile blok zinciri teknolojilerinin öncü yerli şirketlerinden ICRYPEX iş birliğiyle, Türk mühendislerin hayata geçirdiği ALTAY TOKEN, basın lansmanıyla duyuruldu.

Kulüplere önemli bir gelir modeli oluşturan ve taraftar ile kulüp arasındaki etkileşimi artıran Fan Token’ların kripto para piyasasındaki hacmi 500 milyon doların üzerinde seyrediyor.

Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen lansmana Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yönetim kurulu üyeleri, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer ve pek çok önemli kuruluştan basın temsilcileri katılım sağladı.

ALTAY TOKEN’ın, 0,80 TL özel fiyatı üzerinden ön satışa sunulacağı belirtildi. 13 Eylül’de başlayacak ön satış sürecinin 16 Eylül itibarıyla tamamlanmasının ardından; 17 Eylül itibariyle halka arz fiyatı olan 1,00 TL üzerinden işlem görecek. ALTAY TOKEN, “Ethereum” tabanlı bir “Utility Token” olarak üretildi. Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından ICRYPEX imzası taşıyan ALTAY TOKEN’ın toplam arza ulaşması ise finans mühendisleri tarafından planlanmış 25 yıllık bir süreç içerisinde gerçekleşecek.

Altay’ın Her Başarısıyla Binlerce Token Yakacağız!

Gerçekleşen lansmanda konuşan ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, “13 Eylül itibarıyla ön satışa sunacağımız ALTAY TOKEN için büyük heyecan duyuyoruz. Altay gibi köklü bir kulüple gerçekleştirdiğimiz bu proje, 25 yıllık uzun soluklu bir anlaşmayı beraberinde getiriyor. Fan Token’lar hem dünyada hem de ülkemizde büyük talep gören kripto varlıklar haline geldi. Taraftar token’ları, piyasa değeri 5 milyar TL’nin üzerinde seyreden büyük bir ekosistem. Aynı zamanda, Fan Token piyasası takımlar için çok önemli bir gelir kaynağı ve taraftarları ile bağ kurma fırsatı oluşturuyor. ALTAY TOKEN’ın ön satışı, oldukça avantajlı bir fiyat olan 0,80 TL’den başlıyor, halka arz süreci ise ICRYPEX’in finans mühendisleri tarafından planlanmış şekilde işliyor. Her yıl, kilitli olan ALTAY TOKEN’ların yüzde 2,5’inin kilidini kaldırarak dolaşıma alacağız. Bu arz sürecinde kulübün kazandığı her maçın ardından belli miktarda ALTAY TOKENı kalıcı olarak dolaşımdan çıkaracağız. Böylece arzı azaltarak ALTAY TOKEN'ın değerini artıracağız. Bu sezon lige güzel bir başlangıç yapan Altay'ın başarıları devam ettikçe yakılan token sayısı da hızla artacak. Altay’ın şampiyon olması durumunda ise 1 milyon adet ALTAY TOKEN yakmayı planlıyoruz” dedi.

Rakamı artırma konusunda taraftarımızın ve destekçilerimizin gücüne inanıyoruz

Altay’ı yarınlara daha güvenli bir şekilde taşıma yolunda önemli bir anlaşma olduğunu belirten Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise “107 yılı geride bırakan, Türk futbolunun en köklü kulübü Büyük Altay, bugün büyük tarihine yakışır bir anlaşma imzalıyor” vurgusu yaparak, “Göreve geldiğimizden bugüne kadar ekonomik yöndeki en büyük hedefimiz; kalıcı gelir kaynakları yaratmak ve böylelikle kulübümüzü yarınlara daha güvenli bir şekilde taşımaktı. ALTAY TOKEN ile kulübümüze 25 yıllık dönem içerisinde kalıcı ve önemli bir gelir modeli yaratacağız. Rakamı katlayarak artırmak konusunda taraftarımızın ve destekçilerimizin gücüne inanıyoruz” diye konuştu.

Tüm Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de futbol gelirlerinin pandemi nedeniyle son dönemde büyük bir değişim gösterdiğini ifade eden Altay Başkanı, “26 Ocak 2021’de yayınlanan Deloitte raporu, Avrupa’nın en büyük 20 kulübünün toplam cirosunun, pandemi döneminde yüzde 12’ler seviyesinde gerilediğini gösteriyor. Yaşanan olağanüstü durumlar, kulüplerin gelir kalemleri arasında gelgitler yaratabiliyor. Bu noktada biz yöneticilerin somut, akılcı ve kalıcı gelir kaynakları yaratması, taraftar sayısının artırması, coğrafi yayılımı ilke edinmesi, aidiyet duygusunu artırması, sürdürülebilir başarı odaklı olması, marka değerini yükseltmesi, dijital mecraları daha etkin kullanacak organizasyonları kurması, farklı iş birlikleri geliştirmesi, yenilikçi olması ve pazarlık gücünü yükseltmesi gerekiyor. Tüm bunları ötesinde kulüp yönetimleri, gelir fırsatlarını da akılcı şekilde kullanmalı. ALTAY TOKEN’ı bu açıdan kulüp tarihimiz açısından önemli bir gelir fırsatı gözüyle değerlendiriyoruz. Umarım pandeminin hızının azalmasıyla birlikte bu günler geçecek ve Deloitte raporundaki gibi “Bu dünyada ateşi düşmeyecek tek hastalık futbol tutkusudur” sözü yine gerçekliğini gösterecek. Büyük Altay da her zaman futbolun en önemli aktörü olarak kalmaya devam edecek” yorumu yaptı.

Basın lansmanına katılım sağlayan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Futbol camiasında birçok organizasyonda bulundum fakat Altay hepsinden farklı bir konumda yer alıyor. 15 yaşımda girdiğim 34 yaşımda ayrıldığım bir takım. Altay camiası büyük bir camiadır, bu anlaşmanın Altay Spor Kulübü’ne değer katmasını diliyorum. Altay için şu an oturduğum koltuk dahil her koltuğa oturur, Altay’ın destekçisi olurum. Altay’ın geleceğine katkı sağlayacağına inandığım böyle bir günde aranızda olmaktan onur duyuyorum.” dedi.

İzmir’in kurtuluş gününde gerçekleşen anlamlı bir başlangıç

Ayrıca ön satış sürecinin detaylarına değinen ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer, “İzmir’in kurtuluş gününde İzmir’in en köklü takımlarından biriyle bu iş birliğini gerçekleştirmek bizim için büyük anlam taşıyor. 13 Eylül’de başlayacak olan avantajlı ön satış 16 Eylül’de sona erecek. Ön satış sürecinin ardından 17 Eylül’de ALTAY TOKEN’ın halka arzı gerçekleşecek ve ICRYPEX kullanıcılarının alım satım işlemlerine açılacak. Kullanıcılarımız bu sürecin başlamasıyla diledikleri gibi işlemlerini gerçekleştirebilecek, alım satım yapabilecek. Ön satış sürecinde avantajlı fiyatlarla satın alınan token’lar ise 90 günlük kilit süresinin ardından alım satım işlemlerine açılacak. Dileyen herkes, geleceğin Altay’ına, ALTAY TOKEN’a sahip olabilecek, güvenle saklayabilecek ve Büyük Altay’ın etkinliklerinde kullanabilecek.” dedi.