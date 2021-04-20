ABD kripto paralar için düzenleme hazırlıyor

Biden yönetimi, hızla büyüyen kripto para varlıkları için yasal bir çerçeve oluşturulması üzerinde çalışıyor. Fox Business'ın isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'in ekibi, hızla büyüyen kripto varlıklar için yasal bir çerçeve oluşturulması üzerinde çalışıyor.

Fox Business muhabiri Charles Gasparino da Twetter üzerinden yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin büyüyen kripto varlıklara yönelik düzenleyici bir yaklaşım geliştirme çalışmalarının erken aşamasında olduğunu belirtti.

Gasparino, SEC Başkanı Gary Gensler'in kripto para düzenlemeleri konusunda Hazine Bakanlığı'ndan yönlendirme beklediğini de ifade etti.

Bu arada, finansgundem.com’un yaptığı derlemelere göre her fırsatta kripto paraların yasa dışı finansamanra kullanıldığın belirten ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in bu konuda birkaç ABD kuruma ağır yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı yönünde bilgiler finans çevrelerinde dile getiriliyor.

YENİ DESTEK PAKETİ İÇİN OLUMLU ADIM

Öte yandan yeni ABD yönetiminin 2.3 trilyon dolarlık altyapı destek paketinin de yakında hayata geçirilmesi bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden, KOVID-19 saygınının yol açtığı ekonomik krizden toparlanmanın hızlandırılması amacıyla ortaya koyduğu altyapı yatırım paketi için Beyaz Saray'da bir grup Kongre üyesi ile bir araya geldi.

Başkan Biden, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden oluşan heyet ile toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, altyapı yatırım paketi üzerinde uzlaşmaya istekli olduğunu söyledi.

Biden, hazırladığı paketin ABD'nin rekabet gücünü ve istihdamı artıracağını savunurken, muhalifler bunun tersinin olacağını savunuyorlar.