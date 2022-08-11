ABD enflasyonu kriptolara yaradı, Ethereum mu Bitcoin mi almalı?

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Amerika'da açıklanan enflasyon rakamlarının kripto paralara olası etkilerine değindiği günlük değerlendirmede:

"Kripto paralar dün açıklanan ABD TÜFE verisi ardından yükselişe geçti. Yıllık enflasyonun %0, manşet yıllık enflasyonun ise %8,7 beklentiye rağmen %8,5 ile beklenti altında kaldığını görüyoruz. ABD’de 8 haftadır düşen benzin fiyatları önümüzdeki dönemde ulaşım maliyetlerini de aşağı çekeceği varsayımı altında enflasyondaki bu düşüş eğilimi ağustos ayında da devam edebilir. Hatta enflasyonu yükselten kalemler gıda ve enerji (çekirdek) göstergenin dışında gelmiş. Enerji ve gıda dışı olan çekirdek taraftan geldiğini görmekteyiz. Yeni araç satışları, ulaşım hizmetleri ve barınma fiyatlarının en büyük katkıyı verdiği enflasyonda bu kalemlerin yaz aylarındaki sezonsallık etkisinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu nedenle 20-21 Eylül’de gerçekleşecek FOMC toplantısından 50bp faiz artış beklentimizi yineliyoruz. Dolar endeksi TÜFE öncesi 106,50 seviyelerinden 105.20 seviyelerine gerilerken, güçlü dolar baskısının azaldığını görüyoruz. Tüm bunları ele aldığımızda kripto paralarda yakın dönemde yukarı yönde hareket bekliyoruz. Yakın dönemde 26.500$ tepkisi sonrası 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 33.000$ seviyesine doğru normalleşmenin de eylül ayı içinde olmasını bekliyoruz. Terra olayından bu yana var olan alçalan trendin de kırılması ile kendisini toparlayan Bitcoin ve diğer altcoinlerde hareketlilik bekliyoruz. Bugün Goerli testnet ağının birleşmesi ile artık PoS’a geri sayan Ethereum ve ağın diğer çatal ürünü Ethereum Classic’ten beklendiğimiz potansiyel daha fazla olduğu için portföy ağırlıklandırmasını da Ethereum ürünlerinden yana kullanıyoruz." sözlerine yer verdi.