AB'de kripto paralara düzenleme!

Avrupa Birliği (AB), son dönemde hızla talebi artan kripto para transferlerini daha izlenebilir hale getirmek için bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

AB yasasında önerilen değişiklik, Bitcoin veya diğer kripto varlıklarını transfer eden şirketleri, alıcı ve gönderen hakkında bilgi toplamaya zorlayacak.

Plan, kara para aklama ve terör finansmanı risklerini önleme amacı taşıyor.

Teklife göre, kripto varlıkları transfer eden şirket, müşteri adını, adresini, doğum tarihini, hesap numarasını ve alıcının adını eklemekle yükümlü olacak.

Yeni kurallar, anonim kripto varlık cüzdanlarının sağlanmasını da yasaklayacak. Önerilerin yasalaşmasının iki yıl sürebileceği belirtiliyor.

Kara para aklama önlemi

Brüksel, kripto varlık transferlerinin banka havaleleri ile aynı kara para aklamayı önleme kurallarına tabi olması gerektiğini savunuyor.

AB Komisyonu açıklamasında, "Sanal varlık transferlerinin, elektronik fon transferleri gibi benzer kara para aklama ve terör finansmanı risklerine tabi olduğu göz önüne alındığında bu ortak sorunları ele almak için aynı yasama aracını kullanmak mantıklı görünüyor." dedi.

Komisyon ayrıca, bazı kripto varlık hizmet sağlayıcılarının halihazırda kara para aklama karşıtı kurallar kapsamında olmasına rağmen, yeni tekliflerin "bu kuralları tüm kripto sektörüne genişleteceğini ve tüm hizmet sağlayıcıların müşterileri üzerinde durum tespiti yapmalarını zorunlu kılacağını" kaydetti.

Önerilerin yasalaşması için üye devletlerin ve Avrupa Parlamentosu'nun mutabakatı gerekiyor.