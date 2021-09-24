9 yıldır uykudaydı: 4 bin dolara aldığı Bitcoin'ler şimdi 17 milyon dolar!

Uykuda olan kripto para cüzdanları bir bir harekete geçiyor. Kısa bir süre önce Satoshi döneminden kalan bir Bitcoin cüzdanı harekete geçmişti. Bugün ise yeni bir cüzdanda daha hareketlilik kaydedildi. Yaklaşık 9 yıldır hareketsiz olan ve bugün harekete geçen cüzdanda 400 adet BTC bulunuyor.

4 bin dolara aldığı 400 BTC şimdi 17 milyon dolar değerinde

Whale Alert’in duyurduğu bu gelişmede baş rol oynayan cüzdandaki en son hareketlilik 2012 yılında kaydedilmişti. 2012 yılında cüzdandaki 400 Bitcoin’in yaklaşık değeri ise 4 bin 330 dolar değerindeydi. Yaklaşık 9 yıldır uykuda olan bu cüzdandaki Bitcoin’ler yıllar içerisinde %4.020 değer kazandı ve 17 milyon 427 bin 633 dolara ulaştı.

Günler önce uyanan diğer Bitcoin cüzdanında ise 616 BTC bulunuyordu.