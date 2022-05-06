6 Mayıs 2022’deki Piyasa Düşüşünün Analizi

Piyasadaki düşüşün ana nedeni, Fed'in önceki gün açıkladığı son para politikasıydı. Bu, bilançonun küçülmesini başlatmak için Haziran ayına ertelenen 50BP'lik bir faiz artırımı şeklini aldı. Hareket, piyasanın 75BP faiz artışı ve Mayıs ayındaki bilançonun daralmasıyla ilgili endişelerini yatıştırdı ve bu da aynı gün ABD borsasında ve kripto para birimlerinde toparlanmaya yol açtı. Bununla birlikte, 50BP'lik bir faiz artırımının politika etkisi hala göz ardı edilemez.

Tarih, 1994 ve 2000'deki 50BP'lik faiz artışının farklı etkiler yarattığını gösteriyor: birincisi ABD ekonomisinde yumuşak bir iniş gerçekleştirdi ve sağlıklı ekonomik büyümeyi sürdürdü; ikincisi ise borsa balonunu patlattı ve ABD ekonomisinin resesyona girmesine neden oldu.

1994’teki faiz artışı iki ana nedenden dolayı başarılı oldu: biri ihtiyati bir avans faiz artışıydı, diğeri ise istikrarlı bir dış ortamdı. 2000 yılındaki faiz artırımının başarısızlığı, esas olarak ABD borsasının o zamanlar zaten oynak olması ve 9/11 terörist saldırılarının ABD'nin güvenlik ve piyasa güvenini sarsmasından kaynaklanıyordu.

1994 ve 2000 ile karşılaştırıldığında, 2022'deki makroekonomik zemin değişken ve oldukça belirsiz. Şu anda, faiz artırımı 1994'te olduğu gibi artık ihtiyati bir hareket değil. COVID-19 ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisi piyasadaki belirsizlikleri artırdı. Daha da önemlisi, borsa balonu zaten ileri bir aşamada. Sonuç olarak, son faiz artışı 2000'de yaşananlara benzer ciddi sonuçlar doğurdu.