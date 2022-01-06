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2022 yılının en öne çıkacak konusu kripto varlıklarda sigorta olacak

Daha çok yatırım aracı olarak öne çıkan ve ülkemizde de hızla gelişen kripto para ekosistemi, sigorta şirketlerinin de gözde alanı haline geldi. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “2022 yılında Bitcoin ve bunun gibi kripto varlıkların sigortalanmasına yönelik ilgi daha da artacak. Bu konuda çalışma yapmayan sigortacı ve reasürörler, çağın gerisinde kalacak” dedi.

KRİPTO PARA 06.01.2022, 12:56
2022 yılının en öne çıkacak konusu kripto varlıklarda sigorta olacak

Türkiye’de kripto para piyasasını düzenleyen yasa tasarısıyla ilgili çalışmalar hız kazandı. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi beklenen tasarıyla, kripto varlıklarına yönelik denetimlerin artırılması öngörülüyor. Düzenlemeyle birlikte 2022 yılında kripto varlıkların sigortalanmasıyla ilgili çalışmaların dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygınlaşacağı öngörülüyor.  

Bitcoin sigortalamayan çağın gerisinde kalacak

Siber güvenlik ve dolaylı yoldan siber sigorta endüstrisini ilgilendiren fidye yazılımları ile birlikte bitcoin ve benzeri kripto paraları yakından takip ettiklerini belirten IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, kripto varlıklarında sigorta konusunun 2022 yılında en öne çıkan başlıklardan biri olacağını kaydetti. Murat Çiftçi, “Asya’da bir sigorta şirketinin, sektördeki diğer sigorta şirketlerine model olmak amacıyla Bitcoin (BTC) birikimlerini sigortalamaya başlaması ile birlikte ABD’li sigorta şirketleri de bu süreçte yer almaya başladı. Avrupalı şirketler şimdilik daha çekingen gibi gözükse de Lloyd’s piyasasında kapasite sağlanmaya başlandı ve önümüzdeki günlerde bu ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. Bu ilgiden uzak kalan sigortacı ve reasürörlerin çağın gerisinde kalacağı düşüncesi hakim” diye konuştu. 

Reasürans piyasası UNO Re platformunu kurdu 

Dünyadaki reasürans piyasasının blockchain teknolojisinde gittikçe daha fazla yer aldığını belirten Murat Çiftçi, “Merkezsiz yapı bütün endüstri kollarında şu anda moda. Bitcoin’ler, blockchain’lere baktığımızda artık merkezsiz yani belli bir otoriteye bağlı olmadan bu olgular oluşturulmaya çalışılıyor. Yine yakın zaman içerisinde çıkan ve UNO Re Platformu oldukça popüler hale gelmiş durumda. Polkadot tabanlı ilk reasürans ticaret platformu UNO Re, reasürans piyasasında alım-satım ve yatırım yapmanın avantajlarını tüm kullanıcılara sunuyor. Platform aracılığı ile kullanıcılar daha güvenli yatırım yapabiliyor. UNO Re, topluluğun yenilikçi ürünler yaratmasına olanak tanımayı ve ekosistemde sigorta tabanlı yeni nesil firmaları da harekete geçirmeyi amaçlıyor” dedi. 

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