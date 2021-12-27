2021’in son günlerinde Metaverse Coinleri Hareketli Geçebilir

Yaklaşık iki hafta sonra ilk kez 50.000$ seviyesini test eden Bitcoin’de kararsız seyir oluşumu ön plana çıksa da piyasadaki değeri dolara sabitlenen stablecoinlerin Bitcoin’e dönüşüm hızında artış söz konusu olurken, vadeli işlemlerde de alış kontratlarında artış var. Bu nedenle de sürekli fonlama oranları yükselişle fiyatı destekler nitelikte. Ay ve yıl sonu olması nedeniyle bu hafta bir çok Bitcoin opsiyonu da sona erecek. Genellikle 50.000$ gerisinde satım kontratlarından oluşan bu opsiyonlar son hafta fiyat üzerinde baskı kursa da Bitcoin 52.000$ seviyesini kırması ile 60.000$ seviyelerine kadar hızla ilerleyebilir. Bu hafta takvimde oldukça yoğun veri akışı da karşımıza çıkıyor. Metaverse’de yer alan oyun coinlerinin yeni versiyonları gelecek ve sektöre ait coinlerde hareketlilik söz konusu olabilir."