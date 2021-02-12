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PayPal Kripto Para Hizmetinin Kapsamını Genişletiyor

Ödeme devi PayPal kripto para hizmetinin kapsamını genişleterek yılın ilk yarısında Venmo cüzdanlarına alım satım ve saklama özelliği getirmeyi planlıyor. Firma, önümüzdeki yıllarda Venmo cüzdanlarını uluslararası çapta genişleterek hizmetlerini önümüzdeki birkaç ay içinde İngilteye’ye taşıyacak. PayPal’ın sektöre girmesi önemli bir atılım olarak değerlendiriliyor.

KRİPTO PARA PİYASALARI 12.02.2021, 12:27
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PayPal Kripto Para Hizmetinin Kapsamını Genişletiyor

Uber, Bitcoin ve kripto paraların kabulünü devreye almaya hazırlanıyor. Twitter’ın Bitcoin alımı yapmayı düşündüğünü açıklamasının ardından Uber’den de bir atak geldi. CNBC’ye açıklama yapan Uber CEO’su ödemeler konusunda Bitcoin ve diğer kripto paraları kabul edebileceklerini açıkladı. Uber aynı zamanda bir Facebook projesi olan Diem’in üyesi.

Kenya Merkez Bankası Değer Kaybeden Para Birimleriyle Mücadele Etmek İçin Bitcoin Kullanmayı Araştırıyor. Kenya ulusal para birimi olan Shillini değer kaybetmeye devam ederken, Kenya Merkez Bankası'nın BTC'ye geçme teklifinde bulunduğu için Bitcoin'in benimsenmesi önemli bir dönüm noktasına haline gelebilir.

DeFi projelerinin toplam piyasa değeri 80 milyar dolara dayandı. Günün en çok değerlenenlerine bakıldığında APY.Finance’ın %136,6 oranında artış yaşadığı görülüyor.

BTCUSD

Dominance oranındaki gerileme devam eden BTCUSD 48.000’in üzerinde tutunmak için yeterli alıcı bulamıyor. Bölgeyi test etmesinin ardından satış baskısıyla karşılaşan kripto para birimi 46.600 desteğine yöneldi. 9 ve 20 MA’nın kesişim noktasına denk gelen bölgenin aşağı yönlü kırılması durumunda 43.220 ve 40.860 destekleri gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı için ise 48.000 direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmesinde yarar görülüyor. Bu durumda, 52.900 ve 57.500 seviyeleri takip edilebilir.

ETHUSD

1815 direncine yönelmesinin ardından satış baskısıyla karşılaşan ETHUSD 1750 desteğine çekildi. Dominance oranı %14.3’lerde seyreden kripto para birimindeki gerileme devam ediyor. Özellikle 1750 desteğinin kırılmasıyla satışlar bir miktar daha derinleşebilir. Bu durumda ilk etapta 1690 desteği takip edilebilir. 1690’ların kırılması ise 1535 seviyelerini gündeme getirebilir.

Ancak, ETHUSD 1815 direncinin üzerinde tutunabilirse yeni rekor denemeleri ve psikolojik direnç olan 2000 seviyesi gündeme gelebilir. Bu durumda, oluşabilecek kar realizasyonlarına dikkat edilmesinde yarar görülmektedir.

LTCUSD

LTCUSD 195 direncini aşmak için yeterli momentumu henüz bulamadı. Aşırı alım bölgesinde fiyatlamasını sürdüren kripto para biriminde yer yer satış baskısı meydana geliyor. Halihazırda 4 saatlik grafikte 20 MA’yı aşağı yönlü test eden kripto para biriminde short pozisyonların hacmindeki artış devam ederse, 178 ve 167 destekleri takip edilebilir. Hareketli ortalamaların üzerinde tutunması ise alışları destekleyici olacaktır. Bu durumda, özellikle 184 ile 195 bandından pozitif çıkış yakalaması kritik gözüküyor. Test edip çekildiği 195 seviyelerini yukarı yönlü kırması halinde ilk etapta 210 direncine kadar ivme yakalanabilir.

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