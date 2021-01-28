Paribu’da Taraftar Token Hacmi 3 Milyar TL’yi Aştı

Yarının dünyasını kullanıcılarıyla buluşturan, hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunan Paribu’da, taraftar token’ları işlem görmeye devam ediyor. Socios iş birliğiyle Paribu’da listelenen Galatasaray ($GAL), Trabzonspor ($TRA), Juventus ($JUV) ve Paris Saint-Germain ($PSG) taraftar token’ları bugüne kadar 3,1 milyar TL işlem hacmine ulaştı.

Türkiye’de yalnızca Paribu’da işlem gören taraftar token’larına gösterilen büyük ilgi devam ediyor. Paribu’da listelenen taraftar token’larının seyircilerin statlara gidemediği bu dönemde futbol kulüplerine önemli bir katkı sağladığını söyleyen Paribu CEO’su Yasin Oral, “Amacımız, taraftarların kulüplerde daha fazla rol oynamasına ve kulüplerin de bu projeyle gelir elde etmelerine aracı olmak. Sadece Türkiye değil, Avrupa takımlarının da taraftar token’larını listeleyerek taraftarların Avrupa kulüpleriyle de etkileşimini sağlıyoruz” dedi. Kripto para kullanımının taraftarlar ve kulüp arasındaki bağı güçlendirdiğini vurgulayan Oral, taraftar token sahiplerinin kulüplerin sağladığı avantajlardan da yararlandığını hatırlattı.

Yarının taraftarları taraftar token ile takımında söz sahibi oluyor

Taraftar token’ları taraftarlara kulüpler tarafından birçok özel hak sağlanmasına olanak tanıyor. Taraftar token’ı sahipleri kulüpler açısından bağlayıcı olan taraftar oylamalarında oy kullanma imkânının yanı sıra VIP maç biletleri ve imzalı forma gibi ödüller kazanabilecek.

7/24 kripto para işlemi yapmanın mümkün olduğu Paribu’da kullanıcılar Türk lirası ile kolaylıkla taraftar token’ı alıp satabiliyor. İşlemler “Kolay Al/Sat” seçeneği üzerinden sadece miktar belirlenerek tek adımda da yapılabiliyor.

Taraftar token’larının yanı sıra Paribu’nun kripto para listesi genişlemeye Avalanche, Maker ve Polkadot ile devam ediyor. Temel ve teknik özelliklerini inceleyip kriterlere uygun olanları listeleyen Paribu’da Bitcoin dahil 29 kripto para birimi işlem görüyor.

Taraftar token’larına hemen ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için www.paribu.com adresini kullanabilirsiniz.