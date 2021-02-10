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Origin Protocol (OGN) Amazon’un çözüm ortağı oldu

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik kripto para piyasasının son 24 saatini değerlendirdi...

KRİPTO PARA PİYASALARI 10.02.2021, 17:03 10.02.2021, 17:06
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Origin Protocol (OGN) Amazon’un çözüm ortağı oldu

Alıcı ve satıcılar için merkezi olmayan ticaret ağı olan OGN Amazon’un AWS ağına entegre oldu. Haber hem Amazon’un resmi sitesinden hem de OGN’nin resmi kanallarından duyuruldu. Haberin açıklanmasının ardından OGN %60 ivme kazandı. Kripto para biriminin, bu fiyat artışıyla birlikte, piyasa değeri 100 milyar dolar oldu.

Amerikan Para Kontrol Ofisi Başkanı Brian Brooks, SEC ve Ripple arasındaki davada uzlaşmaya varılacağını düşünüyor. Biden’ın teknolojiye olan merakı dolayısıyla kripto paralara da pozitif tutum sergilenebileceği düşünülüyor. Brooks, XRP’nin ilk çıktığı döneme nazaran daha farklı bir temele dayandığını belirtti.

Ethereum Madencilik Geliri Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı. Glassnode tarafından yapılan araştırmaya göre, 5 Şubat'ta Ethereum madencilerinin tek bir saatte 3,74 milyon dolar kazandığını bildirdi. Bu, ağ için şimdiye kadarki en yüksek saatlik geliri işaret ediyor.

G-7 Zirvesi’nde dijital paralar masaya yatırılacak. Japonya Maliye Bakanı, 12 Şubat'ta gerçekleşecek olan G7 Zirvesi'nde dijital para birimlerini ele alacağını açıkladı. Toplantı, merkez bankalarının dijital para birimleri konusuyla başlayacak. G-7, son zamanlarda dijital para birimlerinin düzenlenmesine öncelik vermeye başladı.

CoinShares raporuna göre, geçtiğimiz hafta kripto paralara 245 milyon dolar aktarıldı. Aktarılan fonların %80'i, CME'in Ethereum vadeli işlemlerinin başlamasından önce bu alana aktarıldı. Rapor, yatırımcıların Ethereum ‘a "alışılmadık şekilde odaklandıklarını" ortaya koydu. Aynı dönemde Bitcoin'e aktarılan fon miktarı ise yaklaşık 42 milyon dolar civarındaydı.

BTCUSD

 

BTCUSD 46.600 direncini test ediyor. 4 saatlik grafikte flama formasyonu oluşturan kripto para birimi formasyon onayını alması durumunda 52.900 seviyelerine kadar ivmelenebilir. Sonraki periyotta ise 57.500 direnci grafik üzerinden takip edilebilir. Hacmi zayıflayan ve daralma yaşayan kripto para birimi, aşağıda aynı zamanda 9 MA eksenini test ediyor. Beliren dar banttan yukarı yönlü bir çıkışta ise daha önce test edip çekildiği 48.000 direncinin kırılması önem taşıyor. Bu durumda, 48.000, 52.900 ve 57.500 dirençleri sırasıyla göz önünde bulundurulabilir. Meydana gelebilecek satış baskısında ise 45.250 desteğine kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir. Desteğin altına sarkması halinde 43.200 seviyeleri gündeme gelebilir.

ETHUSD

ETHUSD 1800 direncini test ediyor. Long pozisyonlardaki hacmin artması ve özellikle 4 saatlik grafikte 1815 seviyesinin üzerinde kapanışla birlikte kripto para biriminin 2.000 direncine kadar ivmelenme ihtimali bulunuyor. Psikolojik bir sınır olması açısından 2.000 seviyesinden gelebilecek kar realizasyonlarına dikkat edilmesinde yarar görülüyor. Olası yukarı yönlü bir kırılımda ise 2.300 direncine kadar ivme yakalanabilir. Eğer 1.800’lü seviyeleri kırmak için yeterli momentum yakalanamazsa ilk etapta 1.750 desteğine sonrasında ise 1690 seviyesine çekilebilir. Belirtilen bant 9 ve 20 MA’nın geçtiği bölgeler olması açısından kritik öneme sahip görülebilir.

LTCUSD

Daha önce bültenimizde belirttiğimiz TOBO formasyonunu tamamlayarak düşüşünü tamamlayan LTCUSD 195 direncine yöneldi. Son zamanlarda güvenlik protokolüyle gündeme gelen ve ana yükselişten etkilenen kripto para birimi 195 direncini kırması halinde sert yükselişler meydana gelebilir. Bu durumda, 210, 222 ve 226 dirençleri izlenebilir. Aşağıda ise 185 seviyesi, ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Olası satış baskısında 178 ve 168 destekleri göz önünde bulundurulabilir.

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