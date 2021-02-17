Kripto para piyasası genişlemeye devam ediyor...

ABD yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren İran, kripto paraları çıkış yolu olarak görüyor. İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Abdulnaser Hemmati, kripto paralara dair küresel trendleri gözden geçirerek ve farklı modellere odaklanarak, bu alanda mümkün olan en iyi stratejiyi seçmek istediklerini ve bu bağlamda ilk kapsamlı düzenlemenin hazırlandığını söyledi. ABD’nin hedefinde olan Çin ve Rusya’da benzer düzenlemeler yapıyor.

Hemmati Instagram sayfasında yayımladığı bir paylaşımda, son yıllarda kripto paralarla merkez bankaları arasındaki ilişkiye ve bu paraların para politikasının düzenlenmesine yönelik etkilerine ilişkin olarak pek çok tartışmanın gündeme geldiğini belirtti.