Kripto Para Piyasalarında Mevcut Durum ve Beklenen Regülasyonlar, Çevrim İçi Etkinlikte Ele Alınacak

Etkinliğin moderatörlüğünü, e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri Başkanı Musa Savaş üstlenecek. Etkinlikte yer alacak diğer konuşmacılar ise şu isimler olacak:

Eray Dengiz, Kriptomeda Kurucusu

İsmail Hakkı Polat, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Tansel Kaya, The Mindstone Blockchain Labs, Yönetici Ortak

Sima Baktas, Avukat, GlobalB Hukuk Ofisi Kurucusu

Kemal Hiçyılmaz, Kriptopara Uzmanı

Beklenen Mevzuatlar Piyasaları Rahatlatacak

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de halihazırda kripto para ile ilgili yayınlanmış ve konuyu tüm boyutları ile ele alan kapsayıcı bir mevzuat bulunmuyor. Bununla birlikte kamu otoriteleri bir süredir bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kripto para kavramı, diğer para birimlerinden farklı olarak, para piyasaları ile ilgili kamu kurumlarının yanı sıra konunun bilişim boyutunu da içeriyor olması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gibi kurumları da bu ekosistemin doğal bir paydaşı haline getiriyor. Kripto paraların, bağımsız bireyler tarafından madencilik yöntemi ile çıkartılıyor olması ise konunun etik boyutunu gündeme getiriyor. Tüm bu hususlar da kanun koyucular açısından mevzuat hazırlama problemini daha da karmaşık hale getiriyor. Konunun uzmanları ise kripto para konusunda çıkartılacak bir mevzuatın piyasaları büyük ölçüde rahatlatacağını söylüyor.

Tüm bu konular ve daha fazlası e-Safe Digital’in 17 Şubat’ta gerçekleştireceği etkinlikte ele alınacak.

Etkinlik, e-Safe Digital’in https://www.youtube.com/e-safeorg adresindeki Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi https://e-safe.org/kripto-para-piyasalarinda-mevcut-durum-ve-beklenen-regulasyonlar-cevrim-ici-etkinlikte-ele-alinacak-15144 adresinden alınabiliyor.