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Kripto para birimlerinin sayısı 4 bini aştı

Paritex, Türkiye’nin yeni ve güçlü kripto para projelerinden MPAX Coin’i işleme açtı.

KRİPTO PARA PİYASALARI 21.01.2021, 14:32
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Kripto para birimlerinin sayısı 4 bini aştı

Dijital paralar giderek daha yaygın birer yatırım aracı haline geliyor. Buna paralel olarak kripto para birimlerinin piyasa değerleri ve sayıları da her geçen gün artıyor. Statista tarafından yayınlanan verilere göre kripto para birimlerinin kümülatif piyasa değeri, geride bıraktığımız 2020 yılında %300 arttı. ABD merkezli kripto para piyasa analizi ve takip platformu CoinMarketCap’te listelenen kripto para birimi sayısı ise Ocak 2021 itibarıyla 4089’a ulaştı. Yerli kripto para borsası Paritex, güneş enerjisi üretiminden kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için MPAX Coin adlı kripto para birimini 1 Aralık 2020 itibarıyla işlem çiftleri arasına aldı. MPAX Coinin Paritex Krito Para Borsası’nda listelenmesinin ardından kısa bir sürede 1 milyon TL işlem hacmine ulaşarak kripto para yatırımcılarından yoğun ilgi gördü. CoinMarketCap’in in pek çok veriyi analiz ederek yaptığı sıralamada Paritex Kripto Para Borsası’nın dünyanın en büyük ilk 50 borsası arasında yer alması da kripto para uzmanlarınca bu yoğun ilginin sebepleri arasında değerlendirildi.

Büyük kripto para projeleri dünyaya ihraç edilebilir

Konuya ilişkin detayları aktaran Paritex CEO’su Özgür Serkan USLU, “MPAX Coin, yenilenebilir Güneş enerjisi panel sistemlerinde enerji üretip elde ettiği enerjiyi devletlere satarak kâr sağlama projesiyle öne çıkıyor. Amacı ise Türkiye ve Balkanlar'daki birçok ülkede bulunan ulusal ve uluslararası şirketlerle anlaşma yaparak online satış merkezi üzerinden, firmaların ürünlerinin ve hizmetlerinin MPAX Coin ile ödenmesine imkan sağlamak. Paritex olarak bizler de Türkiye’den çıkan yerli ve güçlü projeleri destekleyerek dünyaya ihracı için elimizden gelen işbirliğini yapmaya hazırız. Bu noktada blockchain sisteminin yeni bir teknoloji olması ve çok çeşitli yeni alanlarda entegrasyonunun getireceği faydalar düşünüldüğünde stratejik bir listeleme yaptığımızı düşünüyoruz.” dedi.

E-ticaret alanında kullanımı teşvik edilecek

2021'in ilk çeyreğinde MPAX Coin’e dair proje planlarını da aktaran Erkan ASLAN, “İlk olarak hedefimiz, MPAX nakit kartları ile kart sahiplerinin bakiyelerinden alışveriş yapabilmesine imkân vermek. İkinci olarak ise, online pazar yeri uygulamasıyla pazara dahil olacak her satıcının satışı ile yatırımcılara pasif gelir kazandırmak. MPAX yatırımcıları ve kullanıcılarına kazandırmak istediğimiz bir başka fırsat ise, ülkelerindeki işletmeleri çevrimiçi pazar sistemine dahil ederek satılacak her üründen MPAX Coin kazanmalarını sağlamak. Bunun yanında çeşitli ülkelerde yenilenebilir enerji sektöründe yatırımlar yaparak MPAX Coin kullanımını teşvik edecek karlı alanlarda var olmak.” ifadelerini kullandı.

Nisan 2021e kadar günlük %1lik sabit kar getirecek

MPAX Coin, 2021’in nisan ayına kadar yatırımcılarına, azalma ve artma olmadan günlük sabit %1’lik kâr sağlayacak. Yatırımcılar satın aldıkları Masternode miktarı arttıkça elde edilecek olan kârdan artan miktarlarda ekstra gelir elde etme imkanına da sahip olacak. Ayrıca yatırımcılar, 1.000.000 Masternode ile yapacakları yatırım ile enerji gelirinden %0.5 Coin, 1.000.000 ile 3.000.000 arasında %0.75 Coin, 3.000.000 ile 4.500.000 arasında %1 Coin ve 5.000.000 ve üzerinde %5 Coin gelir elde edebilecek.

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