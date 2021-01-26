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KRİPTO PARA ALIM SATIM SEKTÖRÜNE GÜVEN GELDİ!

Yaklaşık iki yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinde 156 farklı ülkenin Kripto/ Dijital para yatırımcısına hizmet veren ve dünyanın en güvenlikli 50 platformu içinde yer alan Narkasa.com Türkiye’nin gururu oldu.

KRİPTO PARA PİYASALARI 26.01.2021, 09:17
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KRİPTO PARA ALIM SATIM SEKTÖRÜNE GÜVEN GELDİ!

İki yıl önce dört yerli girişimcinin gerek yazılım gerekse finans sektörüne odaklanarak kurduğu Narkasa markası, finans sektörünün yeni yatırım enstrümanlarından biri olan Kripto Para konusunda dünyanın önde gelenleri arasında yerini almayı başardı.

Kuruluş çalışmalarını global ölçekte farklı pazarlar içinde başlatıp geliştiren marka, kendi ülkesine “Narkasa.com” platformuyla girdi. Bitcoin ve farklı Kripto para alım-satım işlemlerinin 12 farklı dilde gerçekleştirildiği platformun, sektörün en önemli derecelendirme kuruluşu olan “Cer.live Hacken” in denetiminden ilk 50 borsa/ platform içinde yer alarak çıkması sektörde boşluğu yaşanan güven endeksini de arttırmış oldu.

Dünyada pandemiyle birlikte dijital finans kaynaklarına dönüşümün ilk adımlarını çok önceden hissettiklerini söyleyen Narkasa Yazılım Ticaret A.Ş. CEO’su Erdal Kaya, “Dolaşım değişimden kaçamaz. Bunu doğru okuyan markalardan biri de Narkasa oldu. Yerli yatırımın ve yatırımcının gücünü globale taşıyarak Türkiye’nin her türlü finans sektöründe önder sözcülerden biri olmasını sağlamak amacındayız” dedi.

2020 Temmuz ayı ile birlikte yerelden globale açılmayı hedefleyen ve kariyer yolculuğunu bu eksene odaklayan Narkasa.com yeni nesil yatırımcının ya da yatırım için yola çıkan herkesin aradığı farklı, hızlı ve güvenilir adres olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Erdal Kaya bu adımları; “Şimdilik en güvenilir ve güvenlikli ilk 50 Kripto para alım-satım platformunun içindeyiz. Ama biliyorum ki aynı inanç ve gelişimle zirveyi görmemiz çok uzun zaman almayacak. Türkiye’nin ve dünyanın en güvenilir markalarından biri olarak bayrağımızı global pazar içinde dalgalandırmak ortak heyecanımız olacak” diye niteledi.

Narkasa.com mevcuttaki Türk Kripto para alım-satım platformlarının yükselen performanslarını da “Rakip değil yol arkadaşıyız. Geleceğin finansal devlerinin aynı ülkeden çıkması herkesten çok bize gurur verir” ifadesiyle değerlendirdi. 

Hali hazırda büyüklü küçüklü yatırımcıların geleceğin finansal aracı olarak ilgilendiği Dijital/ Kripto para dünyasında ufuk çizgisi Türkiye için açık ve heyecan verici manzarasıyla yarına artık daha yüksek bir güvenle yakınlaşıyor.

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