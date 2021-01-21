Kripto bankacılık sektörü giderek yaygınlaşıyor

2020’nin getirdiği kripto momentumuna ayak uydurmaya çalışan ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) son dönemde, kripto ve geleneksel finansal hizmetlerin ne kadar hızlı dönüştüğünü ortaya koyan güncel bilgiler aktardı.

Değişimi hızlandıran ve diğer kurumlara örnek teşkil eden, Ocak ayında OCC’den onay alan Anchorage oldu. Şirket ABD’nin dijital varlıklara özel ilk bankası olacak. Ancak bu gelişmeye rağmen, halen blockchain temelli bankacılığın önünde bazı engeller bulunuyor.

Karşımıza çıkan en büyük sorunlardan biri, blockchain teknolojisinin ve kripto paraların daha geniş kitlelerce benimsenmemesi ve özellikle de bir takas aracı olarak görülmemesine neden olan, bu teknolojilerin alternatif bir finansal sistemin temellerini oluşturuyor olması.

Forbes’un haberine göre, bu Bitcoin ve diğer kripto paraların ardındaki asıl fikir olsa da, aynı zamanda var olan finansal yapıların yarattığı bilinirlik ve uygunluk hissinin bu alanda görülememesine neden oluyor. Ancak OCC, bu temel soruna çözüm bulmak için bazı adımlar atıyor.

Bu soruna yönelik atılan ilk adım, devlet tarafından onay verilmiş olan bankacılık kurumlarının, stablecoin kullanıcıları için rezerv görevi görecek hesapları barındırabilmesi yönündeki açıklama oldu. Açıklama, bankaların stablecoin kullanıcılarına hangi hizmetleri sunabileceği konusunda açıklık ve belirginlik kazanılmasını sağladı.

Bununla birlikte blockchain ve kripto para teknolojilerini finansal sisteme entegre etme konusunda da bir adım atılmış oldu. En son gelişmeyle, devlet tarafından onaylanmış olan bankalara, stablecoin alma, satma ve ihraç etme yetkisi veriliyor. Aynı zamanda, bankalar, bağımsız node doğrulama ağları (INVN) olarak adlandırılan ağlarda da yer alabilecekler. INVN ismi ise OCC tarafından blockchain yerine kullanılan bir terim.

OCC’den gelen bu son hamleler, bankacılık sisteminin birçok kolaylığının, güvenlik prosedürünün ve yetkinliğinin, kısa zaman içinde blockchain temelli çözümlerin güvenliği, takip edilebilirliği ve şeffaflığıyla zenginleşeceği anlamına geliyor.

Açıklamaların 2020’nin Eylül ayı ile 2021’in Ocak ayı arasında yapılmış olması nedeniyle, gelişmelerin uzun vadeli etkileri henüz ortaya çıkmadı.