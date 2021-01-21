Glassnode, dolaşan 18,6 milyon Bitcoin'in yaklaşık %80'inin şu anda "likit olmayan" cüzdanlarda depoladığını tahmin ediyor. "Likit" Bitcoin cüzdanları, Ocak ayı başında 175.000 Bitcoin'den son bir ay içinde 270.000 BTC'ye yükseldi. Her gün yaklaşık 900 Bitcoin basılıyor. Glassnode’a göre, bu ortalamanın sadece üçte biri Temmuz 2020'den bu yana borsalara gönderiliyor.

BlackRock, SEC’e bazı fonları aracılığıyla Bitcoin’e dayalı vadeli sözleşme alabileceğini belirten belge yolladı. Dünyanın en büyük fon yönetimi şirketlerinin arasında bulunan BlackRock, 8 trilyon dolarlık varlığa sahip. Fonlar sadece nakit uzlaşılı vadeli kontrat listeleyen borsalarda tutulabilecek. Bu da, CME’de işlem yapılacağı ihtimalini güçlü kılıyor.

Kripto sanat eseri 150 bin dolardan alıcı buldu. Rick and Morty’nin yaratıcılarından olan Justin Roiland, Nifty Gateway’de kripto sanat eserini sattı. Eser, "Yapabildiğimin En İyisi" adlı koleksiyonunda yer alıyor.

BTCUSD

9 ve 20MA’yı aşağı yönlü kırarak trend desteğine çekilen BTCUSD, kritik 34.200 seviyesini test ediyor. Satış baskısının devam etmesi ve desteğin kırılması durumunda 32.800 ve 30.000 destekleri takip edilebilir. 4 saatlik grafikte aşısı satım bölgesinde fiyatlanan kripto para biriminin 36.300 ile 38.300 bandından pozitif çıkış yakalaması önem taşıyor. Bu durumda, yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı beklenebilir. Belirtilen bölgenin kırılamaması ise geri çekilmelere neden olabilir.

ETHUSD

4 saatlik grafikte oluşturduğu yükseliş kanalı içerisinde fiyatlanmayı sürdüren ETHUSD üzerinde durduğumuz 1444 direncini test ederek kanal desteğine çekildi. Denge seviyesinde konumlanan kripto para biriminin yatırımcısı kararsızlık evresinde yer alıyor. Piyasanın satıcılı ilerlemeye devam etmesi ve kanal desteğine denk gelen 1275 desteğinin kırılması halinde, short pozisyonların hacminde bir miktar daha artış ve aşırı satım bölgesinde ilerleme isteği beklenebilir. Bu durumda, 1152 desteğine kadar sarkma meydana gelebilir. Kanal desteğinin alım fırsatına dönüştürülmesi ve longlardaki artışın hızlanması halinde ise 1350 ve 1444 dirençleri göz önünde bulundurulabilir. Gün içerisinde yatırımcının kanal görünümüne dikkat etmesinde yarar görülmektedir.

LTCUSD

167 direncini kırmak için yeterli momentumu yakalayamayan LTCUSD 140 desteğine kadar çekildi. Güçlü bir destek konumunda olan 140’ın üzerinde tutunmaya devam etmesi alımları destekleyici olabilir. Bu durumda, 150, 158 ve 167 dirençleri yeniden gündeme gelebilir. 140 seviyesi ve trend desteğinin kırılması ise 123 desteğine kadar sarkma yaratabilir. Bu durumda, ara bölge olarak 134 desteği göz önünde bulundurulabilir.

TRXUSD

Alıcısının 0.0366 direncini kırmak için yeterli gücü toplayamadığı TRXUSD satıcılı ilerlemeye devam ediyor. 0.0304 seviyesinin altına sarkan kripto para biriminde short pozisyonların hacmindeki artış devam ederse 0.0276 ve 0.0248 destekleri izlenebilir. Bu durumda, trend görünümü takip edilebilir. Yukarıda ise 0.0304 ile 9 MA ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Alanın kırılması 0.0323 direncini beraberinde getirebilir.