Galaxy Digital Ethereum Fon Paketini Başlatma Kararı Aldı

Janet Yellen, ABD’nin Hazine Bakanı oldu. Geçtiğimiz hafta kripto paralarla ilgili açıklamalarıyla gündeme oturan Yellen’in konuya dair atılımları merak uyandırıyor. Finansal sistemi iyileştirmek için kripto paraların mantıklı olduğunu dile getirse de, negatife dönebilecek “temkin” açıklamaları piyasa üzerinde gerginlik yaratıyor.

Bank of Singapore, SEC Başkanı değişikliğinin kriptoları geniş bir alana yayılmasını sağlayabileceğini dile getirdi. Kripto para dostu olarak bilinen Gensler’in SEC’in başına geçmesi ve ETF’lerin önünü açması kripto paralar açısından pozitif gelişmeleri beraberinde getireceği düşünülüyor. ETF’lerle birlikte hacmin artması, buna bağlı larak daha derin bir piyasada işlem yapma imkanı ve bu imkanın sağladığı düşük volatiliteyle birlikte daha çok yatırımcının piyasaya girmesi bekleniyor.

BTCUSD

34.200 direncini kırmak için yeterli alıcı bulamayan BTCUSD % 4.87 değer kaybı yaşıyor. 4 saatlik grafikte oluşturduğu aşağı yönlü trend içerisinde fiyatlanan kripto para birimi 31.500 desteğindeki pozisyonunu korumaya çalışıyor. 9 ve 20 MA’nın altına sarkan kripto para biriminin 31.500-30.000 bandındaki reaksiyonu ise önem taşıyor. Belirtilen alana kadar olan çekilmeler olağan karşılanabilir. 30.000’lerde alıcısı güçlü olan BTCUSD’nin bölgeden toparlama alabileceği göz önünde bulundurulabilir. Ancak, 30.000’in kırılması durumunda, satış baskısı bir miktar artabilir.

Yukarıda ise aşağı yönlü oluşturduğu trend görünümünden çıkış yakalaması önemli. Aksi takdirde fiyatlarda sıkışma ve geri çekilme devam edebilir. Bu noktada, 34.200 ile 36.300 bandının yukarı yönlü kırılması önem taşıyor.

ETHUSD

1444 direncini periyodik olarak test eden ETHUSD alıcıların yaşadığı güç kaybıyla 1350 seviyesinin altına sarktı. Halihazırda 4 saatlik grafikte 20MA ekseninde fiyatlanan kripto para birimi bölgenin üzerinde tutunmayı başamazsa trend desteğine kadar çekilme görülebilir. Bu durumda, 1275, 1230 ve 1152 destekleri kademeli olarak izlenebilir. Trend desteği ise alımların gelebileceği bölge olması açısından dikkatle takip edilmelidir.

Yukarı yönlü hareketlilikte ise 1350’nin kırılması tekrar 1440’ların önünü açabilir. Ancak, 1440’lardaki pozitif reaksiyon, alımların devamlılığı açısından önem taşıyor.

LTCUSD

LTCUSD 4 saatlik grafikte oluşturduğu trend desteğini yukarı yönlü test etmesinin ardından üzerinde durduğumuz 134 desteğine çekildi. Kritik bir bölgede konumlanan kripto para birimi 134’ün üzerindeki pozisyonunu koruyamazda 123 seviyelerine kadar çekilme meydana gelebilir. Güçlü bir destek olan 123’ün üzerinde tutunması alış reaksiyonlarını yeniden tetikleyebilir. Ancak, 123’ten meydana gelebilecek negatif yönlü bir çıkış satış baskısını artırabilir.

Yukarı yönlü hareketlilikte ise kripto para biriminin 150 direnci üzerinde kapanış yapması önem taşıyor. Kritik dirence kadar 140 seviyesi ara bölge olarak izlenebilir.

XLMUSD

XLMUSD’nin hacminde zayıflama görülüyor. 4 saatlik grafikte beliren düşüş trendini kıramayan kripto para birimi 0.2544 desteğine çekildi. Short pozisyonların hacminde artış görülmesi ve desteğin kırılması durumunda ilk etapta 0.2264 seviyesine kadar çekilme beklenebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı için XLMUSD’nin düşüş trendini kırması ve 0.2900’un üzerinde kapanış gerçekleştirmesi önem taşıyor.