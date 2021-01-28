FED'in Açıklaması Kripto Paraları Hareketlendirdi

Fed, 120 milyar dolarlık tahvil alımına devam edeceğini açıklamasının ardından kripto paralar harekete geçti. Kritik bölgeden toparlayan kripto paralar güne alıcılı başladı.

Tether Davası Yine Ertelendi. Bitcoin 'çift harcama' söylentilerinin yanlış olduğu kanıtlandı. Dava, ek belgelerin istenmesi üzerine 30 gün sonrasına ertelendi.

Reddit, Ethereum Foundation ile ortaklık kurdu. 450 milyon kullanıcısı olan şirket, kullanıcısının blokzincirden yararlanmasını sağlamayı amaçlıyor. Bunun dışında, Reddit, merkezi olmayan internet vizyonu için işe alım süreci başlatmış durumda.



Kurumsal Firmaların Elinde Bulunan Bitcoin, Bir Yılda Yüzde 400 artarak 3,6 Milyar Dolar’a Ulaştı. Geçtiğimiz yıl, halka açık şirketlerin bilançolarında 20.000'den az BTC bulunurken, bugün 19 halka açık şirket bilançolarında 3.6 milyar doların üzerinde 105.837 BTC bulunuyor.



DeFi’de son 24 saatte %20’nin üzerinde artış yaşandı. DeFi protokollerinin toplam piyasa değeri ised 45 milyar dolara yaklaştı.



Geçtiğimiz birkaç günü satıcılı geçiren BTCUSD, 30.000 desteğinin üzerindeki mücadelesini sürdürüyor. Fed’in tahvil alımlarını devam ettireceğini açıklamasının ardından yükselişe geçen kripto para birimi, 31.500 seviyelerinde fiyatlanıyor. Destek konumuna gelen 31.500’ün üzerinde tutunmaya devam etmesi alışları 34.200’e kadar sürdürebilir. 4 saatlik grafikte düşüş trendinin direnç bölgesi olan bu noktaya ayrıca dikkat edilmesinde yarar görülüyor. Trendin kırılamaması tekrar satışları tetikleyebilir.

Aşağıda ise 30.0000 ve 28.500 destekleri ön plana çıkıyor. Belirtilen bant aralığının üzerinde tutunduğu müddetçe long pozisyonların hacminde artış görülebilir. Ancak, olası negatif yönlü bir çıkış satışların 26.600 ve 24.300 seviyesine kadar tetiklenmesine neden olabilir.



Üzerinde durduğumuz 1216 desteğinden ivme kazanan ETHUSD 4 saatlik grafikte 9MA’yı kırdı. Halihazırda 1309 direncini test eden kripto para birimi denge seviyesinde fiyatlanıyor. Yatırımcının tercihini long pozisyonlardan yana kullanması durumunda 1366 ve 1460 seviyeleri takip edilebilir. Bu noktada, 1366 direncinin kırılması reaksiyonun devamlılığı açısından önem taşıyor. Aşağıda ise 1262 ve 1216 destekleri takip edilebilir. 1216 desteğinin üzerinde tutunmaya devam etmesi alışları tetikleyici olacaktır.



123 desteğine kadar satış gelebileceğini ve sonrasında alışların tetiklenebileceğini belirttiğimiz LTCUSD desteği test etmesinin ardından 134 direncine yöneldi. Aşırı satım bölgesinden henüz çıkamayan kripto para biriminde yer yer satışlar meydana gelebilir. Yukarıda 134 ve 140 dirençlerinin kırılması önem taşıyor. Böylelikle 150 direncine kadar ivme yakalabilir.

Yer yer görülen satışların derinleşmesi ve 123 desteğinin kırılması durumunda ise 117, 113 ve 106 destekleri takip edilebilir.





XLMUSD, 4 saatlik grafikte oluşturduğu düşüş trendini test ediyor. 0.2544 desteğinin üzerinde tutunmaya çalışan kripto para biriminde alışların devam etmesi ve 0.2690 ile 0.2900 bandını yukarı yönlü kırması ivmenin devamını getirebilir. Aşağıda ise 0.2264 desteğine kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir.