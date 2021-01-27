Ethereum Tabanlı Blockchain Çözümleri 80 Çin Şehrinde Yer Alacak

İşletmelerin Ethereum tabanlı kurumsal çözümler oluşturmaları için bir temel görevi gören açık kaynaklı protokol katmanı olan BSN ile birlikte Ethereum tabanlı kurumsal ve iş çözümleri, BSN'nin Çin'deki halka açık şehir düğümleri aracılığıyla 80'den fazla farklı şehirde kullanıma sunulacak.

En büyük kripto para borsası fonu Grayscale, yalnızca üç günde iki milyar ABD dolarının üzerinde kripto varlıklar daha alarak toplamda 26,6 milyar dolarlık Kripto varlıklara sahip oldu.

CoinShares'e göre, Bitcoin alımları 2021’de şimdiye kadar toplam yapılan kripto para alımlarının %97’sini oluşturuyor. Dijital varlık yatırım ürünlerinin %83’ünü Bitcoin oluştururken, BTC yatırım ürünleri toplam ticaret cirosunun %6,5’ini temsil ediyor.

BTCUSD

Kripto paralarda satış baskısı devam ediyor. 4 saatlik grafikte aşağı yönlü trend içerisinde fiyatlanan BTCUSD, sabah saatlerinde %1,37 ekside ilerliyor. Üzerinde durduğumuz 31.500 desteğini periyodik olarak test eden kripto para birimi 9 ve 20MA ekseninden yukarı yönlü çıkış yakalayabilirse 34.200 seviyesine kadar ivme kazanabilir. Bu noktada, trend görünümüne dikkat etmekte yarar görülüyor. Trendin yukarı kırılması halinde ivmenin 36.300 ve sonrasında 38.300 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir.

Trendde yaşanan geri çekilme ise satışları tetikleyebilir, yeni bir dip meydana gelebilir. Bu durumda, 30.000 desteği göz önünde bulundurulabilir. 30.000 desteğinin kırılması short pozisyonların hacmini artırabilir ve ilk etapta 28.300 desteği test edilebilir. 30.000’lerdeki pozisyonların korunması, alımları destekleyici olacaktır.

ETHUSD

1460 seviyesini test ederek zirve tazelemesinin ardından çekilen ETHUSD satış baskısıyla karşı karşıya. 4 saatlik grafikte aşırı satım bölgesine geçiş yapan ve 9 ile 20 MA’yı aşağı yönlü kıran kripto para birimi 1262 desteğine yöneldi. Destekten meydana gelebilecek toparlamalarda 1309 direnci izlenebilir, ancak 1309 ile 1366 bant aralığıı yukarı kırmadığı müddetçe geri satışlar devam edebilir.

Aşağıda ise trend görünümü gitgide önem kazanıyor. Özellikle 1262 desteğinin kırılması 1216 ve 1150 seviyelerini beraberinde getirebilir. Görünüm bozulmadığı müddetçe bölgede alışlar tetiklenebilir, değerlendirilebilir.

LTCUSD

150 direncini kırmak için yeterli alıcı bulamayan LTCUSD 9 ve 20MA’yı aşağı yönlü kırarak 123 desteğine yöneldi. 123 desteği güçlü bir bölge olması açısından kritik. 123’ün üzerinde tutunması yeniden alımları destekleyici olabilir. Ancak, desteğin kırılması 106 seviyelerine kadar çekilme yaratabilir. Böylelikle arada 117 ve 113 seviyeleri izlenebilir.

123 seviyelerinden meydana gelebilecek bir dönüşte ise 134 ve 140 dirençlerinin kırılması 150 seviyesine kadar ivme yaratabilir. 150 direncinin geride bırakılması yukarı yönlü hareketlilikte devamlılık yaratabilir.

XLMUSD

XLMUSD kritik bölgede fiyatlanıyor. Hacminde düşüş görülen ve fiyat daralması yaşayan kripto para birimi yatırımcısı kararsızlık evresini negatife çevirdi. Aşırı satım bölgesine geçiş yapan kripto para birimi 0.2264 seviyesini aşağı yönlü kırarsa sert satışlar meydana gelebilir. Bu durumda, 0.2044 ve 0.1872 destekleri izlenebilir.

Direnç olarak 0.2544 ile 0.2690 bant aralığı dikkatle takip edilmeli. Bölgeyi yukarı yönlü kırarsa long pozisyonların hacminde artış yaşanması beklenebilir. Sonraki periyotta ise 0.2900, 0.3292 seviyeleri izlenebilir.