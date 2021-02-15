Elon Musk’tan yeni bir ‘kripto’ tweet

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, kripto paralarla ilgili bir paylaşım daha yapıp Dogecoin’in (DOGE) “hafife alındığını” söyledi. Elon Musk, 11 Şubat günü Twitter hesabından bir paylaşım yapıp “Hepsine hükmedecek tek bir coin” mesajı verdi. Greg adlı bir Twitter kullanıcısı, Musk’ın paylaşımındaki bu belirsizliği “Geleceğin para birimi genel olarak kripto paralar olacak mı diyorsunuz, yoksa geleceğin parası sadece bitcoin olacak mı diyorsunuz? Kafam karıştı.” diyerek dile getirdi.

Greg, Dogecoin ihtimalini ekarte ederken Musk kendisine “Dogecoin hafife alınıyor.” diyerek yanıt verdi. Musk, 10 Şubat günü çocuğu adına DOGE satın aldığını açıklamıştı. Onun yaptığı bu açıklamalar, bazı uzman isimlerin tepkisini çekmeye başladı.

TABANA YAYILMALI

Elon Musk, son olarak Dogecoin sahipliğinde konsantrasyonun dağılmasını destekleyeceğini açıkladı. Dogecoin'in önemli bir destekçisi olan Elon Musk, kripto paraların birkaç kişinin kontrolünde olmasını eleştirerek. Satmak isteyen yatırımcılara yardımcı olacağını belirtti. Tesla Inc.'in kurucu ortağı ve CEO'su attığı tweetti, "Çok fazla konsantrasyon tek gerçek sorun (bence)." dedi.

Bu arada, Dogecoin şu anda 8 milyar dolarlık piyasa değeri ile 12. en büyük kripto para birimi. Dünyanın en zengin kişisi olan Musk, Dogecoin'in artan popülaritesine sık sık yaptığı tweet'lerle kısmen katkıda bulundu.