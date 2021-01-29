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Dogecoin bir günde yüzde 812 değer kazandı

Kripto para Dogecoin, bir günde yüzde 812 değer kazandı ve piyasa hacmi 9 milyar 394 milyon dolara yükseldi.

KRİPTO PARA PİYASALARI 29.01.2021, 14:13
2005
Dogecoin bir günde yüzde 812 değer kazandı

Kripto para piyasalarının yeni birimlerinden Dogecoin, bir günde yüzde 812.47’lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşti.

Kripto para piyasalarından Robinhood, Dogecoin’deki çok hızlı artış nedeniyle, birimin platformdaki işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

BITCOIN DALGALANDI

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saat içinde 30,921 dolar ve 34,320 dolar arasında dalgalandıktan sonra 33,000 dolar sınırına döndü.

Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak’ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.67 artışla 32,921.77 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9.61 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 40 milyar dolarlık artışla 580 milyar dolardan 620 milyar dolara yükseldi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak’ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, Cuma günü erken saatlerde yeniden bu sınırın üzerini gördükten sonra, son 24 saatte yaklaşık 61 milyar dolarlık artışla 984 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 25 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,351 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,509 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.4’ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 27 milyar dolarlık artışla 166 milyar dolara yükseldi.

FED AÇIKLAMASI ETKİLİ OLDU

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, “FED’in açıklaması kripto paraları hareketlendirdi” başlıklı analizinde, şöyle dedi:

“Fed, 120 milyar dolarlık tahvil alımına devam edeceğini açıklamasının ardından kripto paralar harekete geçti. Kritik bölgeden toparlayan kripto paralar güne alıcılı başladı.

“Tether davası yine ertelendi. Bitcoin ‘çift harcama’ söylentilerinin yanlış olduğu kanıtlandı. Dava, ek belgelerin istenmesi üzerine 30 gün sonrasına ertelendi.

“Reddit, Ethereum Foundation ile ortaklık kurdu. 450 milyon kullanıcısı olan şirket, kullanıcısının blokzincirden yararlanmasını sağlamayı amaçlıyor. Bunun dışında, Reddit, merkezi olmayan internet vizyonu için işe alım süreci başlatmış durumda.

“Kurumsal firmaların elinde bulunan Bitcoin, bir yılda yüzde 400 artarak 3.6 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz yıl, halka açık şirketlerin bilançolarında 20,000’den az BTC bulunurken, bugün 19 halka açık şirket bilançolarında 3.6 milyar doların üzerinde 105,837 BTC bulunuyor.

“DeFide son 24 saatte yüzde 20nin üzerinde artış yaşandı. DeFi protokollerinin toplam piyasa değeri ised 45 milyar dolara yaklaştı.”

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