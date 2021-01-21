Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik: Ethereum En Büyük Üçüncü Blok Zincir

Grayscale Investments, 18 Ocak Pazartesi günü 607 milyon $ 'a eşdeğer 16.244 BTC daha satın alarak son 30 gün içinde 60.000 BTC alımı yapmış oldu.

Ethereum 2.0 blok zinciri, piyasaya sürüldükten yaklaşık 2 ay sonra, 3,8 milyar dolar değerinde 2,7 milyon Ether ( ETH ) tutar hale geldi. Aynı zamanda veriler, Ethereum’un şu anda taahhüt edilen en büyük üçüncü blok zinciri olduğu ve büyümek için daha fazla alanı sahip olduğunu gösteriyor.

XRP, Coinbase'in ticareti durdurmasından kısa bir süre sonra yüzde üçten fazla değer kaybetti ve psikolojik olarak önemli 0,30 $ seviyesinin altına düştü. Coinbase Pro, günlük XRP işlem hacmi açısından üçüncü en büyük borsadır.

BTCUSD

Bitcoin, fiyatı 36.300 dolarlık desteğin ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın hemen altında işlem görüyor. 37.000 dolar ve 38.000 dolar arasında güçlü bir dirençle karşı karşıya. Bu kritik bölgeden hacimli bir şekilde kırılma BTC için yeni hedefler belirleyecektir. Yukarı yönde yeniden 43.000 dolar seviyelerine gidebilmesi için de bu bölgeyi temizlemesi gerekiyor. Aksi durumda 30.000 dolar seviyesi BTC için kritik bir seviye haline gelebilir.

ETHUSD

Ethereum’un fiyatı, 1.400 doların üzerine çıktı ve 1.440 dolar bölgesine doğru işlem gördü. Bizim de belirttiğimiz ve üzerinde durduğumuz 1.444 dolar direncini test ederek bir miktar geri çekildi. Yazı sırasında 1.367 dolardan alıcı bulan Ether yine de 100 saatlik basit hareketli ortalamanın oldukça üzerinde. 1.152 dolar ve 1.000 dolar seviyelerinde destekleri bulunan ETH’ın güçlü bir hacimle yeniden 1.400 doların üzerine çıkması durumunda Ethereum’un ana hedefi 2.000 dolar seviyeleri olacaktır.