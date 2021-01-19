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Bitcoin ve kripto para sektörü güvene odaklandı

Dünya ekonomilerinde son yılların en önemli yatırım enstrümanlarından biri haline gelen Kripto/ Dijital Para sektörünün iddialı borsalarından biri olarak kabul edilen “Narkasa” globalden Türkiye’ye “yüzde yüz yerli yatırım” olarak giriş yaptı.

KRİPTO PARA PİYASALARI 19.01.2021, 10:20
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Bitcoin ve kripto para sektörü güvene odaklandı

 

Özellikle pandemi sürecinde dünyada finansal değişim ve dönüşümün simgesi haline gelen Bitcoin ve farklı dijital para araçları global ölçekte büyük yatırım şirketlerinin gözdesi oldu. Bu hızlı dönüşümün Türkiye’deki etkileri de son bir kaç yıllık süreçte yükselişe geçen yerli borsalar için yerelde ve dünyada finansal ivmeyi yakalama fırsatını beraberinde getirdi.

Dijital dünyadan, global ekonomik dolaşıma girebilen bu yeni finans aracıyla birlikte geleceği okumaya çalışan finans sektörünün Kripto paralara yönelimi, öncelikle kabul edilmiş bir güven atmosferi yaratma çabasını öne çıkardı. Bu atmosfer içinde kendine yer arayan ve aynı zamanda global ekonomilerde söz sahibi olmayı hedefleyen yerli Kripto para borsaları da sektör oyuncuları olarak atılıma geçti.

Mevcut borsalar içerisinde uluslararası güvenlik ve güven derecelendirme şirketlerinin periyodik kontrolüyle denetlenen Kripto para alım satım platformları arasında “Narkasa.com” çok kısa zamanda dünya çapında sektörün en güvenilir ilk 50 borsası arasında yer alan ilk Türk şirketi olarak ciddi bir itibar kazandı.

 

2 yıldan uzun bir zamandır kendini geliştiren ve “Narkasa.com” adresinde 156 ülkeden kullanıcıya ulaşan şirketin bu özelliğiyle de “yabancı yatırımcı kabul eden ilk Türk Kripto para platformu” oluşu da sektörün lider pozisyonuna oturması için önemli bir etken olarak kabul görüyor…

Yaklaşık 12 farklı dilde hizmet veren “Narkasa.com” Kripto para yatırımcılarının en yoğun olduğu ülkelerde Türk yatırımcısına öncelik veriyor. Bu durumun, “Yerli bir markanın globalde kabul edilirliğinin mutluluğunu ülke olarak yaşama ve yaşatmak amacından kaynaklandığını” söyleyen Narkasa Yazılım Ticaret A.Ş. CEO’su Erdal Kaya, “Dünya standartlarında en son teknolojiyle hazırlanmış kullanıcı dostu bir platformda, hem yeni hem de profesyonel kullanıcıların hızlı ve güvenli Kripto para alım-satım yapmaları artık mümkün” diyerek sektöre getirdikleri yeniliğin müjdesini verdi.

“Narkasa için dijital ve Kripto para sektöründe aranan kişisel verilerin ve varlıkların güvenliği her zaman birinci önceliktir” diyen Kaya ayrıca, “Yüksek düzeyde güvenlik standartlarıyla hizmet sunan Narkasa, uluslararası bağımsız denetim şirketlerinin periyodik denetim ve derecelendirmesine tabiidir. Narkasa, Türkiye Cumhuriyeti ve AB yasalarına uygun AML/CTF ve KYC politikaları doğrultusunda hareket eder” ifadesiyle de yüksek kontrollü bir girişim olduklarının altını önemle çizdi.

Finans sektörünün farklı oksijen açılımları aradığı bir zaman diliminde yerelin globalle birlikteliğinin sektör sözcülerinden biri olmayı amaçlayan “Narkasa.com” her yatırımcının ihtiyacı olan güveni yeniden inşa etmek hedefiyle tüm dünya yatırımcılarına 7/24 hizmet sağlıyor.      

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