Bitcoin madencileri bir saatte 4 milyon dolar kazandı

Bitcoin (BTC) madencileri, Glassnode'dan alınan verilere göre 12 Şubat itibarıyla, bir saatten kısa sürede 4 milyon dolar gelir elde etti. Böylece tarihteki en büyük saatlik gelir seviyesine ulaşılmış oldu.

YENİ BTC MİKTARI YARI YARIYA AZALIYOR

Mayıs 2020'de Bitcoin, tarihinde üçüncü kez blok ödülü yarılanması (halving) işlemini gerçekleştirmiş, madencilik sonunda elde edilen yeni Bitcoin miktarı yarıya inmişti. Blok ödül yarılanmasının ardından, BTC madencilerinin ellerindeki donanımlardan elde ettikleri hesaplama gücünü kullanarak ürettikleri yeni BTC miktarı yarı yarıya azalıyor. Dolayısıyla, madenci gelirleri 'halving' sürecinin ardından yüzde 50 azalır ve bu da kısa vadede madencilik faaliyetlerinde zorlanmaya neden olabilir.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Diğer taraftan, Bitcoin ağının hash oranı da, yedi günde kabaca yüzde 2,5 olması beklenen art arda dördüncü artan zorluk ayarlaması görerek tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Öyleyse Bitcoin madenci gelirleri neden artıyor?

Kalan Bitcoin arzının piyasaya sunulma oranını düşürmek için her dört yılda bir blok ödül yarılanması gerçekleşir.

Bitcoin, 21 milyonluk sabit arzına yaklaşırken, yeni BTC'nin çıkarılma hızı halving ile azaltılır. Ancak yarılanma, madencilere kısa vadede maliyetlerini karşılamak için çıkardıkları BTC yetersiz gelebilir.

Teorik olarak, bir yarılanma meydana geldiğinde, piyasaya giren yeni paraların arzı kıtlaştığı için Bitcoin fiyatının yükselmesi beklenir. Bu nedenle, daha yüksek BTC fiyatı, daha az üretim yapan BTC madencisinin giderlerini karşılar hale gelir.