Bitcoin'de Kurumsal Alım Beklentisi

Ark Investment’in kurucusu ve CEO’su Cathie Wood yeni bir kurumsal alım dalgası beklediğini açıkladı. Yönetimi altında yaklaşık 30 milyar dolar bulunduran firma, bu dalganın Bitcoin ağırlıklı olabileceğini belirtti. Wood, “doların düşen değerinin büyük bir etken olduğunu ve Bitcoin’in bu duruma karşı iyi bir koruma sağladığını” belirtti.

Elad Roisman’ın geçici görevi sonlandı ve SEC Başkanlığı’nı Gary Gensler resmen devraldı. Gensler, kripto para ve blokzincir dostu olarak biliniyor, ancak daha önce MIT’te verdiği derslerde XRP’nin menkul kıymet olduğunu söylemesi yatırımcıda tedirginlik yarattı.

Jed McCaleb, yılın ilk satışını yaptı. Ripple’ın kurucu ekibi arasında yer alan, ancak daha sonra ayrılarak Stellar’ı kuran McCaleb, dün 28.6 milyon adet daha sattı. SEC’in Ripple’a açtığı dava sonrasında satışlarını durduran kurucunun yaptığı satış yaklaşık 8 milyon dolar değerinde.

Kraken, XRP alım satımını askıya almayı planlıyor. ABD merkezli dev kripto para borsası Kraken, XRP alım satımını 29 Ocak'tan itibaren askıya alacak.

34.200 seviyelerinden ivme kazanarak 9 ve 20 günlük hareketli ortalamaları yukarı yönlü kıran BTCUSD 36.300 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Long pozisyonların hacmindeki artışın devam etmesi ve denge seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda 38.300 ve 40.000 ile 40.800 seviyelerine kadar ivmelenme görülebileceği düşünülüyor. Bölgenin yukarı yönlü kırılması ise yükseliş trendini daha da kuvvetlendirici bir adım olarak görülüyor. Aşağıda ise ilk olarak hem hareketli ortalamalar hem de 36300 desteği takip edilebilir. Destek bölgesinin kırılması 34.200 seviyelerini gündeme getirebilir.

ETHUSD kritik direnci test ediyor. Üzerinde durmuş olduğumuz kanal içerisinde fiyatlanan ve dün itibari ile kanal desteğinden ivme kazanan kripto para birimi daha önce test ederek çekildiği 1350 direncini test etti. Alıcıların bölgede gücünü korumaya çalıştığı görülen kripto para biriminin yükseliş kaydederek %15 seviyelerine yaklaştı. ETH’nin long pozisyonlarındaki ağırlığın artmaya devam etmesi kanal direncine denk gelen 1444’ün test edilmesine neden olabilir. 1444’ün kırılması ise yeni bir alım dalgasına neden olabilir ve 1800’lü seviyeler gündeme gelebilir. Bu noktada, kanal direncine dikkat edilmesinde yarar görülmektedir.

Aşağıda ise 1275 seviyesi belirleyici destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Üzerinde durulan seviyeye kadar olan çekilmeler olağan karşılanabilir. Bölgenin kırılması ise 1152 seviyesini gündeme getirebilir.

LTCUSD, 158 kritik direncini test ediyor. 10 Ocak’ta aldığı düşüşün ardından yeni bir zirve yapmayı başaran kripto para biriminin 158’in üzerinde tutunması, 167 ve 177 seviyelerini canlı tutuyor. Bölgeden gelebilecek alımlar ise daha önce test ederek satış baskısıyla karşılaştığı 184 direncini tetikleyebilir.

158 direncinde meydana gelebilecek bir satış baskısı ise 140 seviyelerine kadar düşüş yaratabilir. Bu durumda, 150 seviyesinin ara destek olarak takip edilmesinde yarar görülüyor.

Kraken, 29 Ocak’ta XRP’yi askıya almaya hazırlanırken, kripto para birimi yükseliş dalgasından aldığı güçle toparlanmaya çalışıyor. 0.3164 direncini test ederek bir miktar geri çekilen kripto para biriminin 0.3164 – 0.3585 bandını yukarı yönlü kırması önem taşıyor. Üzerinde durulan bandı aşmak için yeterli momentumun yakalanamaması ise kripto para birimi üzerinde satış baskısı yaratabilir. Olası bir satış baskısında ise 0.2370 seviyelerine kadar çekilme meydana gelebilir.