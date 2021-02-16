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Apple Pay Kullanıcılarına Kripto Para Müjdesi Geldi

Kripto para özelliği eklemeyi düşünen şirketlerin sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son olarak Apple Pay’dan atak geldi ve şirket, Apple Wallet’a kullanıcıların bağlanarak kripto para ödemesi yapılabileceğini açıkladı. Apple Pay’in yanı sıra, yakın zamanda Google ve Samsung Pay’in de entegrasyon içerisine girmesi bekleniyor.

KRİPTO PARA PİYASALARI 16.02.2021, 13:07
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Apple Pay Kullanıcılarına Kripto Para Müjdesi Geldi

Tesla yönetim kurulu üyesinin iki kripto para borsasında yatırımı olduğu ortaya çıktı. Sermayenin 1.5 milyarlık dolarlık bölümünün kripto paralara ayrılmasına onay veren isimlerden biri olduğu düşünülen Antonio Gracias, yatırım şirketi Valor Equity Partners’ın da kurucusu. Valor Equity, aynı zamanda, bir token platformuna yatırım yapmıştı. Uzmanlar, şeffaflık konusundaki soru işaretlerinin giderilmesinden yana tavır sunuyor.

DeFi protokollerin toplam piyasa değeri 80 milyar dolara yaklaştı. Merkeziyetsiz finans ekosisteminde toplam kilitlenen tutar ise 40 milyar doları geçti. Gün itibari ile en çok değerlenen protokol %37 ile REN oldu.

Bitcoin, piyasa değerine göre en iyi varlıklar listesinde dokuzuncu sıraya yerleşti. Bitcoin‘in piyasa değeri 900 milyar doların üzerine çıktı. Bitcoin, artık, JPMorgan Chase, Bank of Amerika ve Citigroup (132.480.000.000 dolar)’dan daha büyük.

BTCUSD

BTCUSD, 50.000 psikolojik direncini test ederek bölgede kar realizasyonlarıyla karşılaştı. Üne %2 artışla başlayan kripto para birimi, aylık bazda %26’nın üzerinde artış gösterdi. Bitcoin’in Pazar payı ise yükselmeye devam ediyor. Dominance seviyesi %62’ye yaklaşan kripto para biriminde alıcıların gücünü koruması durumunda 52.900, 54.100 ve 57.500 seviyeleri izlenebilir. İlk etapta ise, 50.000 psikolojik direncinin üzerinde tutunması önem taşıyor.

Satış baskısının artması durumunda, 46.600 desteğinin dikkatle takip edilmesinde yarar görülüyor. Belirtilen desteğin kırılması, kripto para birimi üzerinde ilk etapta 45.000, sonrasında ise 43.000 seviyelerine kadar çekilme yaratabilir.

ETHUSD

1836 direncinden dönüş yaşayan ETHUSD’nin Pazar payındaki gerileme devam ediyor. %18’lere yaklaşan dominance seviyesi %14 dolaylarına çekilmiş durumda. 4 saatlik grafikte 9 MA’yı aşağı yönlü test eden kripto para birimi 1750 seviyelerine kadar düşüş yaşayabilir. Belirtilen destek noktasının üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı sağlanabilir ve alıcılar tetiklenebilir. Böylelikle, 1840, 1880, 1960 ve 2000’li seviyeler kademeli olarak takip edilebilir. Ancak, hareketli ortalama ve 1750 desteği kırılırsa ilk etapta 1700, sonraki süreçte 1665, 1610 ve 1580 destekleri izlenebilir.

XLMUSD

XLMUSD 4 saatlik grafikte 9 MA eksenine çekildi. Kripto para birimi üzerindeki satış baskısının devam etmesi, trend desteğini gündeme getirebilir. Bu durumda, 0.4745 ve 0.4600 seviyeleri takip edilebilir. Trend desteğinin üzerinde alıcıların gücünü koruması yeni alımları tetikleyebilir ve bölgedeki fiyatlama alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak, trend desteğinin kırılması short pozisyonların hacminde artış yaratabileceğinden dolayı dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Yukarıda ise ilk olarak hareketli ortalama ekseninden pozitif ayrışması önemli. Kazanılan yukarı yönlü ivmede 0.5347 ve 0.5590 dirençleri gündeme gelebilir.

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