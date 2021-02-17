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50.000'in Üzerini Test Eden Bitcoin’de Bir ETF Başvurusu Daha Yapıldı

New York Digital Investment Group, ETF için SEC’e başvuruda bulundu. Forma göre, Morgan Stanley yetkili katılımcı olarak yer alacak. SEC’te bugüne kadar sayısız başvuru bulunuyor. 2021 başvuruları için ise henüz bir onay veya red açıklaması yapılmadı.

KRİPTO PARA PİYASALARI 17.02.2021, 14:36
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50.000'in Üzerini Test Eden Bitcoin’de Bir ETF Başvurusu Daha Yapıldı

Microstrategy, yaptığı açıklamada, 600 milyon $ 'lık toplam ana para birimine dönüştürülebilir kıdemli senet teklif etmeyi planladığını söyledi. Senetlerin ilk alıcılarına ek 90 milyon dolar satın alma seçeneği sunmayı beklediğini ve bunu da toplam potansiyeli 690 milyon dolar haline getireceğini söyledi.

Darboğaza giren internet cafe Ethereum madenciliği yaparak kepenk kapatmaktan kurtuldu. Vietnam’da yer alan cafe, kısıtlamalardan dolayı zora girince iş modelini değiştirerek madenciliğe başladı. Değişen modelde elde edilen kar ise cafenin önüne geçti.

Uniswap kümülatif hacimde 100 milyar doları geçerek önemli bir farkla pazar lideri olmaya devam ediyor. DeFi tarafından desteklenen borsa, artan Ethereum gaz maliyetlerine rağmen yüksek kullanım görüyor.

BTCUSD

BTCUSD, günü %3.60 oranında artıyla ilerleyerek geçiriyor. 50.000’in üzerini test etmesinin ardından bir miktar geri çekilen kripto para biriminde pazar payının %63’lere toparlamasının ardından yeniden yukarı yönlü hareketlilik görüldü. Alıcıların gücünü koruduğu Bitcoin 50.000’in üzerinde tutulabilirse yukarı yönlü ataklar meydana gelebilir. Bu durumda 54.100 seviyesine kadar ivme kazanabilir. Sonraki periyotta ise 57.500 ve 59.280 dirençleri göz önünde bulundurulabilir. Aşağıda ise trend desteğinin öncelikli olarak takip edilmesinde yarar görülmektedir. Trend desteğinden gelebilecek toparlamalar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak, desteğin kırılması, satış baskısını derinleştirebileceğinden dolayı dikkat edilmesinde yarar görülmektedir.

ETHUSD

Trend desteğinden toparlayan ETHUSD 1800 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Direncin kırılması halinde yakın mesafede 1836, 1880 ve 1960 seviyeleri izlenebilir. Aşağıda ise 1750 desteği önemini koruyor. Meydana gelebilecek sarkmalarda belirtilen bölgenin dikkatle izlenmesinde yarar görülmektedir. Trend desteğinin üzeri alış fırsatı doğurabilecekken, olası aşağı yönlü kırılım ilk etapta 1770, sonrasında 1665 desteğini gündeme getirebilir.

XLMUSD

13 Şubat’ta gördüğü tarihi zirvesi 0,606’dan sonra sert düzeltmeler yaparak geri çekilmeye devam eden XLMUSD, halihazırda 0,466 seviyelerinden alıcı buluyor. 9 MA’ ın altında seyreden XLM’in yeniden yükselişe geçebilmesi için, öncelikle 0,474’te bulunan direnç bölgesini hacimli bir şekilde kırması gerekiyor. Sonrasındaki hedefi ise 0,534 seviyeleri olabilir. . Aksi durum da ise, 0,459 desteğinde tutunması önemli olabilir. Bu desteğin kırılması XLM’in 0,432 seviyelerine kadar geri çekilmesi anlamına gelebilir.

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